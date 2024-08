Apator odnotował 26,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 3,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 30,33 mln zł wobec 13,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 44,7 mln zł, o 63% więcej niż rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 338,05 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 275,57 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody w II kw. były wyższe r/r o 23%, dzięki dobrym wynikom sprzedażowym we wszystkich segmentach: Energii Elektrycznej (158,3 mln zł, +39% r/r), Wodzie i Cieple (105,1 mln zł, +6% r/r) oraz Gazie (74,7 mln zł, +21% r/r), podkreślono w komunikacie.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników I półrocza, zarówno z poziomu wypracowanych obrotów, jak i wskaźników rentowności naszego biznesu. Wykonaliśmy dużą pracę w zakresie poprawy efektywności naszych procesów operacyjnych, zarządzania kapitałem obrotowym i zadłużeniem, dlatego mamy dobrą pozycję wyjściową do dalszego rozwoju i realizacji naszych planów strategicznych. W czerwcu br. uzyskaliśmy nowe pozwolenie na działalność w ramach Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej i wchodzimy w okres bardziej intensywnej realizacji zapowiadanych inwestycji m.in. w nowe produkty i zintegrowane rozwiązania, jednocześnie korzystając z przewidzianych ulg inwestycyjnych. Otoczenie rynkowe wciąż pozostaje jednak bardzo wymagające, głównie ze względu na dotowaną konkurencję chińską. Koszty funkcjonowania w Polsce i Europie oraz wymagania związane z regulacjami obowiązującymi rodzimych producentów rosną przy praktycznie braku ochrony rynku przed importem chińskich wyrobów. Brak regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce i lokowanie dużych przetargów u producentów chińskich lub ich przedstawicieli, którzy nie podlegają wielu obciążeniom związanym z produkcją na terenie UE, działa na szkodę nie tylko naszego sektora, ale także całej polskiej gospodarki” – powiedział prezes Maciej

Wyczesany, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2024 r. spółka miała 38,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 634,43 mln zł w porównaniu z 564,07 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 76,59 mln zł wobec 59 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W I półroczu 2024 r. Grupa Apator odnotowała historycznie najwyższy poziom obrotów tego okresu (634,4 mln zł, +12% r/r), dzięki kontynuacji bardzo dobrej sprzedaży w segmencie Energii Elektrycznej (292,9 mln zł, +26% r/r), relatywnej stabilizacji w segmencie Gazu (147,8 mln zł, +11% r/r) oraz solidnym, porównywalnym r/r obrotom w segmencie Wody i Ciepła (193,7 mln zł, -2% r/r). To w głównej mierze efekt realizacji

dużych kontraktów (dostawy liczników zdalnego odczytu w ramach rolloutu w Energii Elektrycznej, projekt belgijski w Gazie) oraz wykorzystania nowych szans sprzedażowych na transformującym się rynku konwencjonalnej i odnawialnej energetyki oraz w sektorze

wody. Grupa konsekwentnie zmienia miks produktowy rozwijając sprzedaż zaawansowanych technicznie rozwiązań oraz zwiększa udział rozwiązań inteligentnych w każdym z trzech segmentów biznesowych, podkreślono.

Przychody w kraju wzrosły o 21% r/r, podczas gdy eksport utrzymał się na poziomie zbliżonym do pierwszego półrocza 2023 r. (udział sprzedaży krajowej w I poł. 2024 r. wyniósł 56% przychodów Grupy). Poza Polską Grupa Apator sukcesywnie wzmacnia pozycję sprzedażową na strategicznych rynkach niemieckim i belgijskim oraz realizuje sprzedaż na dotychczasowych rynkach eksportowych, takich jak Czechy, Rumunia, Hiszpania, Niderlandy i Wielka Brytania. W I półroczu br. Grupa wykorzystała potencjał rozwoju sprzedaży w Grecji i Włoszech, a także w Ukrainie, która – mimo wojny – pozostaje ważnym kierunkiem eksportowym polskich producentów, wymieniono.

W I półroczu 2024 roku segment EE odnotował zdecydowany, 26-procentowy wzrost sprzedaży r/r, dzięki dynamicznie rosnącym obrotom na rynku polskim (+40% r/r). Apator kontynuuje dostawy liczników smart w ramach trwających w kraju rolloutów, realizuje także zaawansowane projekty techniczne w zakresie bilansowania i komunikacji elementów infrastruktury sieci elektroenergetycznych. W przyszłości Apator liczy na wzrost sprzedaży swoich rozwiązań w zakresie magazynowania i bilansowania energii z OZE, rozwiązań sterowniczych i telemechaniki sieciowej oraz zintegrowanych rozwiązań do zarządzania mediami energetycznymi. Dobrym prognostykiem dla rozwoju tego segmentu rynku są uruchamiane obecnie w Polsce kolejne strumienie finansowania z UE nakierowane na modernizację i transformację sektora energii, wskazano w materiale.

I półrocze br. w segmencie Gazu przyniosło przełamanie negatywnego trendu spadku obrotów i wyników finansowych. Sprzedaż segmentu była wyższa o 11% r/r, głównie dzięki sprzedaży eksportowej. Dostarczano gazomierze w ramach referencyjnego kontraktu na rynek belgijski, a także do klientów na pozostałych rynkach eksportowych, takich jak Czechy, Węgry, Ukraina, Litwa i Hiszpania. W II kwartale segment zintensyfikował dostawy gazomierzy w ramach kontraktu na rynku krajowym. Zgodnie z zapowiedziami zarządu Apatora, sytuacja segmentu ulega stopniowej stabilizacji, niemniej cały czas podejmowane są działania w kierunku dywersyfikacji geograficznej i

produktowej.

Woda i Ciepło to najbardziej perspektywiczny segment Grupy Apator ze względu na ogromny potencjał rozwoju technologii do zarządzania zasobami wodnymi i ciepłem, wspierany korzystnymi regulacjami i rosnącymi kosztami mediów. Segment odnotował bardzo dobrą sprzedaż w II kw. i tym samym odrobił nieco niższe przychody dwóch poprzednich kwartałów, osiągając w całym półroczu poziom obrotów zbliżony do

ubiegłorocznego. Grupa Apator sukcesywnie rozwija gamę produktów ultradźwiękowych oraz rozwiązań ICT do zdalnego odczytu, rozliczeń i zarządzania sieciami dystrybucji, podsumowano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 25,12 mln zł wobec 13,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2023 r. miała 1 137,2 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews