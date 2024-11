Skonsolidowany zysk netto Auto Partner spadł o 14,7% do 147,4 mln zł zysku netto, zaś zysk z działalności operacyjnej spadł o 13,2% do 205,8 mln zł, przy przychodach 3 117,7 mln zł (+14,1% r/r) w I-III kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Wybrane wstępne szacunkowe wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Auto Partner za okres trzech kwartałów 2024 roku:

1. Przychody netto ze sprzedaży: 3 117,7 mln zł [+14,1% vs I-III kw. 2023],

2. Marża brutto ze sprzedaży: 840,1 mln zł [+12,9% vs I-III kw. 2023],

3. Zysk z działalności operacyjnej: 205,8 mln zł [-13,2% vs I-III kw. 2023],

4. Zysk netto: 147,4 mln zł [-14,7% vs I-III kw. 2023],

5. Stan zapasów: 1 088,9 mln zł vs 962,4 mln zł na dzień 30.09.2023,

6. Stan środków pieniężnych: 48,8 mln zł vs 33,8 mln zł na dzień 30.09.2023,

7. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu: 465,5 mln zł vs 339,4 mln zł na dzień 30.09.2023″ – czytamy w komunikacie.

Na w/w wyniki miały wpływ przede wszystkim takie czynniki jak:

– dalsza ekspansja i rozwój sprzedaży

– niższa rentowność brutto ze sprzedaży, zwłaszcza w pierwszych miesiącach roku dotknięta sprzedażą towaru zakupionego w drugiej połowie 2023 roku w okresie stosunkowo słabych notowań PLN, przy obecnie relatywnie niskich kursach EUR/PLN (wpływających też cały czas na wartość istotnej części sprzedaży realizowanej przez Grupę, przeliczoną na walutę sprawozdawczą PLN) i USD/PLN, a także przy presji spowodowanej lekkimi obniżkami cen towarów przez niektórych dostawców w roku bieżącym,

– wyższe koszty wynagrodzeń dla pracowników i usługodawców Spółki wynikające z inflacji i

wpływu istotnego wzrostu płacy minimalnej,

– strata w wysokości około 2 mln zł. wskutek zalania filii Kłodzko podczas powodzi w południowo-zachodniej Polsce we wrześniu 2024 r.; Spółka oczekuje na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela, które w całości pokryje poniesioną szkodę w mieniu, wymieniono.

Ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za okres trzech kwartałów 2024 r. zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w19 listopada 2024 r.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły szacunkowo 3,65 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews