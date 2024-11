Captor Therapeutics dysponował środkami pieniężnymi o łącznej wartości 48,8 mln zł oraz niewykorzystanym finansowaniem grantowym o wartości 55,8 mln zł na koniec września 2024 r., podała spółka.

„Strata netto Captor Therapeutics zmniejszyła się z 59,1 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. do 29,7 mln zł w tym samym okresie 2024 r., przede wszystkim w związku z zakończeniem znaczących badań przedklinicznych i prac produkcyjnych w dużej mierze na początku 2024 roku. Na koniec września 2024 r. spółka dysponowała środkami pieniężnymi o łącznej wartości 48,8 mln zł oraz niewykorzystanym finansowaniem grantowym o wartości 55,8 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 29,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 59,1 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12,87 mln zł w porównaniu z 6,72 mln zł rok wcześniej.

„Łączne przychody z działalności badawczo-rozwojowej Captor Therapeutics w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. wyniosły 12,9 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. o 6,2 mln zł. Jednocześnie wartość dotacji spadła o 8,6 mln zł co jest spowodowane zakończeniem poprzedniego cyklu dotacji” – czytamy dalej.

Spółka koncentruje się na najbardziej zaawansowanych projektach CT-01 oraz CT-03, które przechodzą do fazy klinicznej. W sierpniu 2024 r. został złożony wniosek do Europejskiej Agencji Leków o pozwolenie na badanie kliniczne kandydata klinicznego w projekcie CT-01. Był to kluczowy kamień milowy dla Captor, który umożliwi przejście do etapu badań klinicznych nad rakiem wątroby. Pod koniec III kw. 2024 r. został także wybrany kandydat kliniczny w ramach projektu CT-03, przypomniano.

„W 2024 r. skupiliśmy się na przygotowaniu wniosków regulacyjnych i rozpoczęciu badań klinicznych w projekcie CT-01. Aktualnie czekamy na pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1 u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym, które powinniśmy otrzymać jeszcze w listopadzie. W ramach prowadzonego przez ICON badania pacjenci będą otrzymywać doustnie wzrastające dawki CT-01, co pozwoli na ocenę bezpieczeństwa i tolerancji na lek u pacjentów z rozpoznanym rakiem pierwotnym wątroby oraz ustalenie maksymalnej tolerowanej i rekomendowanej dawki do dalszych faz badań klinicznych, w monoterapii oraz w leczeniu kombinowanym” skomentował prezes Tom Shepherd, cytowany w komunikacie.

Po pomyślnie przeprowadzonych badaniach przedklinicznych na makakach krabożernych, spółka nominowała kandydata klinicznego w projekcie CT-03. Wyniki tych badań wskazują na szerokie okno terapeutyczne cząsteczki, co stanowi istotny krok naprzód w rozwoju leku. Kandydat na lek opracowywany w ramach projektu CT-03 może być uważany za „pierwszy w swojej klasie”, ponieważ według wiedzy spółki jest to jedyny degrader MCL-1 opracowywany obecnie przez firmę farmaceutyczną, podkreślono w materiale.

„Po wybraniu kandydata na lek, Captor rozpoczął syntezę na dużą skalę z renomowaną organizacją Contract Development and Manufacturing Organization. Spółka intensyfikuje prace przygotowawcze do badań klinicznych i planuje złożyć dokumentację IND/CTA pod koniec 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

„W trzecim kwartale 2024 r. nominowaliśmy kandydata klinicznego, który otrzymał nową nazwę, CT-03p. Zakończone zostały wstępne badania toksykologiczne, a obecnie planowany jest kolejny etap badań bezpieczeństwa. Pierwszym etap tych badań, będzie badanie zakresu dawek (DRF), a następnie 28-dniowe badania toksyczności GLP w I/II kwartale 2025 r.” – zapowiedział członek zarządu i CSO Michał Walczak.

Dla degraderów NEK7 (program CT-02S / CT-02B) został osiągnięty kluczowy kamień milowy w postaci potwierdzenia skuteczności in vivo w modelach chorób zapalnych. Wyniki badań in vivo, potwierdziły olbrzymi potencjał terapeutyczny w leczeniu chorób o podłożu zapalnym związanych z aktywacją NLRP3. W ostatnim okresie kontynuowano badania nad najbardziej wiodącymi kandydatami. Prowadzone prace obejmowały badania aktywności międzygatunkowej, bezpieczeństwa oraz selektywności degraderów NEK7. Ponadto właściwości farmakokinetyczne (PK) i farmakodynamiczne (PD) obu związków zostały ocenione u naczelnych innych niż człowiek, wymieniono dalej w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2024 r. wyniosła 29,86 mln zł wobec 59,12 mln zł straty rok wcześniej.

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews