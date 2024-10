Po sesji 18 października 2024 r. z listy uczestników indeksów mWIG40, mWIG40TR, WIG140, WIG, WIG-Poland, WIG-informatyka, WIGtechTR oraz WIGdiv zostaną wykreślone akcje spółki Comarch, podał GPW Benchmark. W jej miejsce w skład indeksu mWIG40 wejdzie Celon Pharma; z kolei tę spółkę w indeksie sWIG80 zastąpi Tarczyński.

„Operacja wykreślenia akcji spółki Comarch z portfeli ww. indeksów wynika z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których udział akcji w wolnym obrocie jest niższy niż 10%” – czytamy w komunikacie.

Ponadto po sesji 18 października 2024 r. listy uczestników indeksów:

– mWIG40, mWIG40TR zostaną uzupełnione o pakiet 23.828.000 akcji spółki Celon Pharma

– sWIG80, sWIG80TR i WIG140 zostaną uzupełnione o pakiet 2.835.000 akcji spółki Tarczyński, podano także.

Wzywający w wezwaniu na 100% akcji Comarchu – Rodzina Filipiak wraz z Funduszem CVC Capital Partners Fund IX oraz Anną Prokop – oceniali w ub. tygodniu, że aktualna skala odpowiedzi na wezwanie niebędących w posiadaniu wzywających wskazuje na sukces wezwania, podano w komunikacie.

11 października br., w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych do sprzedaży w wezwaniu do 3 października, Chamonix Investments Poland nabyła łącznie 4 444 064 akcji uprawniających do wykonywania 4 444 064 głosów, reprezentujących 54,64% kapitału zakładowego oraz 29,37% ogólnej liczby głosów w spółce.

Celem transakcji było osiągnięcie przez wzywających takiego poziomu ogólnej liczby głosów w Comarchu, która pozwoli na realizację zamiaru wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym i umożliwienie jej dalszego rozwoju jako spółki prywatnej. Podmiotem nabywającym akcje jest Chamonix Investments Poland kontrolowana przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX, przypomniano.

W połowie września Komisja Europejska poinformowała, że wyraziła zgodę, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, na przejęcie wyłącznej kontroli nad Comarchem przez CVC Capital Partners.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. miała 1,82 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews