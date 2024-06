Comp zdecydował, że transfer do akcjonariuszy wzrośnie w tym roku do łącznej kwoty co najmniej 37,58 mln zł, w stosunku do łącznej kwoty co najmniej 33,65 mln zł deklarowanej na ten rok w lutym br., co oznacza wzrost o 23,2% w stosunku do kwoty wypłaconej w ubiegłym roku, podała spółka.

„Wyniki pierwszego kwartału 2024 roku potwierdzają, że z powodzeniem realizujemy wszystkie cele naszej strategii. Ugruntowaliśmy naszą pozycję jako lidera rynku IT z koncentracją na najważniejszych specjalizacjach: cyberbezpieczeństwie oraz zaawansowanych technologiach dla bezpiecznej i efektywnej cyfryzacji handlu detalicznego. W szczególności szybki rozwój oprogramowania, oferowanego w modelu abonamentowym SaaS, przekraczający oczekiwane wartości, umożliwia, zgodnie z informacją w raporcie za pierwszy kwartał, zwiększenie naszych planów co do transferu do akcjonariuszy również w tym roku” – czytamy w komunikacie.

„Transfer do akcjonariuszy wzrośnie w tym roku do łącznej kwoty co najmniej 37 581 362 zł, w stosunku do łącznej kwoty co najmniej 33 654 030 zł deklarowanej na ten rok w raporcie nr 8/2024 z dnia 6 lutego 2024 r., co oznacza 23,2% wzrostu w stosunku do kwoty 30 492 720 zł wypłaconej w ubiegłym roku” – czytamy dalej.

Spółka podkreśliła ponadto, że wzrost transferu w stosunku do ubiegłego roku osiągany jest bez wprowadzania nowej fiskalizacji, głównie dzięki znacznemu zwiększeniu rentowności powtarzalnych przychodów abonamentowych oraz optymalizacjom wewnętrznych struktur, które są przeprowadzane sukcesywnie od 2022 roku.

„Te działania będą nadal kontynuowane. Jest to istotne, gdyż zmniejsza naszą zależność od zmieniającego się otoczenia, co jest głównym celem strategii COMP 2025 Next Generation” – napisano w materiale.

Transfer rok do roku w przeliczeniu na jedną akcję, w efekcie systematycznego skupu akcji i – co za tym idzie – zmniejszenia liczby akcji uprawnionych do udziału w transferze, wzrośnie o ponad 30,3% (min. 8,5 zł w stosunku do 6,52 zł), podano także.

„Nabycie akcji za kwotę 16 827 096 zł, o którym mowa w raporcie 11/2024 z dnia 15 marca 2024 r. oraz planowane umorzenie akcji własnych, o którym informowaliśmy w raporcie nr 24/2024 z dnia 24 maja 2024 r. otworzy drogę do realizacji drugiej części transferu w kwocie co najmniej 20 754 266 zł, co oznacza co najmniej 4,75 zł na akcję w drugiej połowie roku na bazie upoważnienia WZA spółki do skupu akcji własnych” – zakończono w komunikacie.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews