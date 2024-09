XTPL liczy, że jeszcze w tym roku otrzyma od partnera pozytywną decyzję o wdrożeniu w jednym z czterech najbardziej zaawansowanych projektów przemysłowych, poinformował prezes Filip Granek. Ponadto spółka spodziewa się, że w 2024 r. pozyska łącznie 10 zamówień na dostawę urządzeń Delta Printing System (DPS).

„Spodziewamy się, że [najszybciej będą dążyły do wdrożenia projekty] koreański i chiński i nie wykluczmy, że ta decyzja może zapaść w jednym z tych projektów może jeszcze w tym roku, a z bardzo dużym prawdopodobieństwem, w dwóch projektach z tych czterech, spodziewamy się pozytywnej decyzji w przyszłym roku kalendarzowym” – powiedział Granek podczas konferencji prasowej.

Dodał, że projekt w Tajwanie przebiega wolniej ze względu na stopień skomplikowania branży półprzewodników. Czwarty kluczowy projekt toczy się w USA.

Ponadto spółka spodziewa się, że w tym roku pozyska łącznie 10 zamówień na dostawę urządzeń DPS.

„Wchodząc w ten rok zakładaliśmy dużo większą dynamikę, szybszą konwersję tego lejka sprzedażowego na twarde zamówienia. Nowych zamówień mieliśmy w I połowie roku jedno, do Kalifornii. W tym tygodniu informowaliśmy o dwóch kolejnych i spodziewamy się jeszcze kilku zamówień w tym roku. Do rynku dostarczyliśmy już 6 urządzeń, czyli jest 6 rozliczonych maszyn. Spodziewamy się, że pewnie dojdzie do tego 6-8 maszyn, które będziemy w stanie dostarczyć do rynku jeszcze w tym roku” – wymienił prezes.

„Łączna ilość nowych zamówień w tym roku pewnie będzie na poziomie ok. 10 sztuk, z czego dużą część będziemy w stanie rozliczyć w tym roku. […] Jesteśmy zadowoleni z tego lejka sprzedażowego urządzeń Delta Printing System, ale jesteśmy niezadowoleni z tempa konwersji […], jest poniżej naszych oczekiwań na ten rok” – dodał Granek.

Według niego, nie ma jednak powodów by twierdzić, że „nasze założenia sprzedaży kilkudziesięciu urządzeń Delta Printing System w roku 2026 są niemożliwe”.

„Nasz cel pozostaje niezmienny – 100 mln zł sprzedaży w 2026 r. – przy podstawowej kontrybucji wdrożeń przemysłowych, ale też przy bardzo silnej kontrybucji sprzedaży urządzeń Delta Printing System” – zakończył.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Opracowana w XTPL technologia znajduje zastosowanie w obszarach rosnącej branży elektroniki drukowanej m.in. półprzewodników, wyświetlaczy i zaawansowanych płytek PCB. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

Źródło: ISBnews