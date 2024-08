Dino Polska spodziewa się, że polityka cenowa Grupy w obliczu konkurencji cenowej może ograniczać zdolność Grupy do poprawy marży brutto na sprzedaży, a przez utrzymującą się deflację cen wielu towarów oferowanych w sklepach Dino, ograniczać wzrost sprzedaży LfL w II półroczu 2024 r. do poziomu średniego jednocyfrowego, podała spółka.

„Polityka cenowa sieci Dino […] zakłada ustalanie cen kluczowych produktów na poziomach sklepów dyskontowych, co w obliczu konkurencji cenowej na rynku sprzedaży detalicznej żywności, może ograniczać zdolność Grupy do poprawy marży brutto na sprzedaży, a przez utrzymującą się deflację cen wielu towarów oferowanych w sklepach Dino, ograniczać wzrost sprzedaży LfL w II półroczu 2024 r. do poziomu średniego jednocyfrowego” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I półroczu 2024 r. 6,4%. W II kw. 2024 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 1,8%. Istotnym czynnikiem kształtującym dynamikę sprzedaży LfL w I półroczu 2024 r. był wysoki poziom sprzedaży w okresie porównawczym. W I półroczu 2023 r. sprzedaż LfL wzrosła o 23,3%, w ślad za inflacją żywności, która wyniosła 20,8%, wskazano też w raporcie.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews