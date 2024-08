Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże ponad 41 mln zł na inwestycje wodno-ściekowe w kolejnych trzech miastach – będą to: Aleksandrów Łódzki, Działdowo i Rawicz (woj. łódzkie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie), podał Fundusz. NFOŚiGW podpisał już łącznie 10 umów na 418 mln zł z beneficjentami z 10 miast na projekty wodno-ściekowe w ramach działania 1.3 Gospodarka wodno-ściekowa programu FEnIKS.

Łączna kwota wsparcia dla trzech miast z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) wyniesie ponad 41 mln zł. Dodatkowo NFOŚiGW udzieli pożyczek z własnych środków na łączną kwotę ponad 16 mln zł, podano.

„Polskie miasta bardzo potrzebują nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co najlepiej pokazał nabór wniosków w ramach pierwszego Konkursu z działania FEnIKS 1.3 Gospodarka wodnościekowa, w którym zgłoszono projekty na 1,5 miliarda złotych. Teraz sukcesywnie podpisujemy umowy na dofinansowanie. Realizacja tych inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na środowisko i poprawi jakość świadczonych usług, co odczują też mieszkańcy” – powiedział zastępca prezesa NFOŚiGW Robert Gajda, cytowany w komunikacie.

Dzięki udostępnionemu przez NFOŚiGW dofinansowaniu w Aleksandrowie Łódzkim, Działdowie i Rawiczu powstanie nowa i zmodernizowana sieć kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowane i unowocześnione zostaną oczyszczalnie ścieków i związane z nimi instalacje.

„W Aleksandrowie Łódzkim spółka PGKiM wybuduje prawie 10 km sieci kanalizacyjnej i przyłączy do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków prawie 1300 mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego. Projekt ma zostać zakończony do 30 czerwca 2028 r. Całkowity koszt inwestycji to niemal 54 mln zł, przy czym dofinansowanie z programu FEnIKS wyniesie ponad 23 mln zł. NFOŚiGW planuje także udzielić na przedsięwzięcie pożyczkę niemal 10 mln zł” – czytamy w komunikacie.

„W Działdowie z Funduszy Europejskich skorzysta miejska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która przeprowadzi rozbudowę i modernizację tamtejszej oczyszczalni ścieków. Na to zadanie (warte 25 mln zł) beneficjent otrzyma z programu FEnIKS ponad 14 mln zł, a dodatkowo NFOŚiGW udzieli działdowskiej spółce niemal 6,4 mln zł pożyczki. Wydajność nowo wybudowanych i zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków wyniesie 7600 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Inwestycja ma zostać sfinalizowana do 30 czerwca 2028 r.” – czytamy dalej.

W Rawiczu miejscowa spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej otrzyma z Funduszy Europejskich prawie 3,8 mln zł., beneficjent ze środków własnych dołoży jeszcze niemal 2,8 mln zł. W efekcie do 31 grudnia 2027 r. w Rawiczu ma powstać sieć kanalizacyjna o długości 4,8 km, co będzie oznaczać przyłączenie do nowego systemu 603 mieszkańców, podano także.

NFOŚiGW przypomniał, że w czerwcu, lipcu i sierpniu bieżącego roku podpisał umowy dofinansowań projektów wodno-kanalizacyjnych ze środków programu FEnIKS ze spółkami z siedmiu innych miast: Kęt (Małopolska), Rzeszowa (Podkarpacie), Zielonek (Małopolska), Dopiewa (Wielkopolska), Izabelina (Mazowsze), Gostynina (Mazowsze) i Poznania (Wielkopolska).

Źródło: ISBnews