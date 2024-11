Echo Investment odnotowało 13,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2024 roku wobec 24,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła 4,49 mln zł wobec 26,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 32,9 mln zł wobec 67,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 317,77 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 193,56 mln zł rok wcześniej.

„W trzecim kwartale 2024 r. Grupa kontynuowała realizację ambitnej strategii rozwoju spółki Archicom, umacniając jej pozycję jako wiodącego, ogólnopolskiego dewelopera mieszkaniowego. Liczba mieszkań sprzedanych przez Archicom w tym roku wzrosła do 1 471, z czego tylko w III kw. było to 589 apartamentów – to wynik o 19% lepszy r/r. W III kw. przekazano klientom klucze do 337 mieszkań” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 2,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 33,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 806,79 mln zł w porównaniu z 650,54 mln zł rok wcześniej.

„W trzech kwartałach 2024 r. Archicom wprowadził do sprzedaży łącznie 2 784 mieszkań w 11 projektach. Obecnie spółka buduje ponad 4 500 mieszkań, a w III kw. br. otrzymała pozwolenia na budowę kolejnych 894: w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu oraz Katowicach. W 2025 r. planowane jest osiągnięcie przez Archicom rocznej sprzedaży na poziomie ponad 3 000 mieszkań” – czytamy dalej.

Łączna wartość aktywów Grupy na koniec września br. wyniosła 6,6 mld złotych, a zapasy gotówki przekroczyły poziom 469 mln zł, podano także.

„W III kw. 2024 r. byliśmy skoncentrowani na wzmacnianiu zdrowej równowagi pomiędzy inwestycjami mieszkaniowymi i komercyjnymi, a także segmentem mieszkań na wynajem i prywatnych akademików. Pierwsze projekty pod szyldem StudentSpace są już w budowie, a kolejne na zaawansowanym etapie przygotowań, co sprawia, że szybko zbliżymy się do pozycji lidera także w segmencie prywatnych akademików” – powiedział prezes Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.

Jak podkreśla spółka, działalność Echo Investment w segmencie living „nabrała tempa” wraz z rozpoczęciem budowy dwóch akademików StudentSpace w Krakowie, w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Signal Capital Partners i Griffin Capital Partners. W projektach tych powstaje 1 200 miejsc do nauki i odpoczynku – będą gotowe w III kw. przyszłego roku. Do września 2026 roku StudentSpace dostarczy kolejne 2 000 pokoi dla studentów w Warszawie i Krakowie.

„Resi4Rent pozostaje największą firmą w sektorze PRS w Polsce. Na początku 2025 r. platforma będzie oferować ponad 6 000 lokali na wynajem w 21 lokalizacjach w 6 największych miastach w kraju. W fazie budowy lub projektowania znajduje się około 5 500 mieszkań PRS. Do 2026 r. Resi4Rent planuje posiadać w portfelu 10 000 ukończonych lokali” – czytamy w komunikacie.

W III kw. br. Echo Investment podpisało umowy najmu lub listy intencyjne na około 12 800 m2 powierzchni biurowej i handlowej. Ukończone budynki Grupy są w pełni wynajęte, a nowopowstające odpowiedzą na lukę podażową w 2025 roku.

„W Warszawie trwa budowa Office House (32 000 m2), w którym około 70% powierzchni jest już wynajęte. We Wrocławiu trwa realizacja pierwszego etapu Swobodna SPOT, a w Krakowie miastotwórczego projektu WITA (ponad 26 tys. powierzchni komercyjnej i 176 apartamentów)” – wymieniono w materiale.

W segmencie elastycznych powierzchni biurowych, operator CitySpace oferuje łącznie 3 747 stanowisk pracy w 11 lokalizacjach.

„Nieruchomości handlowe Grupy – Galeria Młociny oraz Libero Katowice mogą pochwalić się blisko 100% wynajęciem. Obroty warszawskiego centrum wzrosły o 1% r/r w porównaniu z trzecim kwartałem 2023 r., a Galerii Libero o 3% r/r” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2024 r. wyniósł 34,61 mln zł wobec 56,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 1,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews