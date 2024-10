Fabryki Mebli Forte miały 19 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w II kwartale roku obrotowego 2024/2025 (lipiec-wrzesień 2024) wobec 1 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Skonsolidowany zysk EBIT w tym okresie wyniósł 4 mln zł (wobec 14 mln zł straty rok wcześniej).

„Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w II kwartale 2024/25 roku tj. od 1 lipca 2024 do 30 września 2024 roku wyniosła 228 mln zł (w tym 33 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w fabryce płyty TANNE Sp. z o .o.) w stosunku do 212 mln zł w okresie porównawczym 2023_24 roku (w tym 18 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 8% wyższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego” – czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy za okres 6 miesięcy bieżącego roku obrotowego wyniosła 42 mln zł (wzrost o 163%), zaś zysk EBIT w tym okresie wyniósł 14 mln zł wobec 12 mln zł straty rok wcześniej.

Przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres 6 miesięcy od 1 kwietnia 2024 do 30 września 2024 roku wyniosła 479 mln zł (w tym 74 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) wobec 476 mln zł w okresie porównawczym 2023 roku (w tym 41 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 1% wyższa r/r, podano także.

„Aktualne wyniki finansowe odzwierciedlają wciąż trudną sytuację branży meblarskiej, przy widocznym już efekcie optymalizacji kosztowych zaimplementowanych przez Grupę Forte w poprzednich kwartałach. Dodatkowo pozytywny wpływ na poziom EBIT miał fakt standardowego, dwutygodniowego przestoju letniego w spółce TANNE vs przestój miesięczny w okresie letnim poprzedniego roku obrotowego, co spowodowało niższe obciążenie działalności operacyjnej kosztami niewykorzystanych mocy produkcyjnych (3,6 mln zł w II kw. 2024 vs. 7,3 mln zł w II kw. 2023)” – napisano dalej.

Według stanu na 30 września 2024 roku wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 3,4x. Uzyskany wskaźnik mieści się w zakresie uzgodnionym z bankami finansującymi w zawartej w dniu 24 lipca 2024 roku umowie wspólnych warunków, podkreślono także.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r.

Źródło: ISBnews