Gaming Factory nabyła 870 685 akcji Demolish Games, stanowiących 37,86%, od Ultimate Games za 435,34 tys. zł, podały spółki. Gaming Factory zapowiedziała reorganizację grupy kapitałowej poprzez ograniczenie liczby podmiotów. Z kolei Ultimate Games sprzedało ponadto wszystkie posiadane udziały w spółkach 100 Games (39,04% kapitału) i Manager Games (44,58%).

Gaming Factory podał, że kwota transakcji wyniosła 435 tys. zł i w całości zostanie pokryta środkami ze sprzedaży akcji Asmodev.

„Jesteśmy w trakcie reorganizacji Grupy. Nasz plan zakłada redukcję liczby podmiotów zależnych i stowarzyszonych, z uwagi na fakt, że obecnie większość z nich nie stanowi wymiernej wartości dla Gaming Factory i obciąża nasze wyniki finansowe. Chcemy to zmienić” – skomentował prezes Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

W miniony czwartek Gaming Factory zawarła umowę sprzedaży pakietu wszystkich posiadanych akcji w spółce Asmodev. Zamknięcie transakcji ma nastąpić do 5 lipca 2024 roku.

„Bardzo cenimy twórczość Michała Jodłowca, który kierował pracami Asmodev oraz umiejętności jego zespołu, jednak mamy inną wizję gier, które chcemy tworzyć. Otrzymaliśmy satysfakcjonującą ofertę kupna i zdecydowaliśmy się ją przyjąć” – dodał Adamkiewicz.

Środki pozyskane ze sprzedaży Asmodev Gaming Factory przeznaczy na zakup Demolish Games – spółki z grupy Ultimate Games, której specjalizacją są gry z gatunku symulatory. W portfolio spółki znajduje się seria „Demolish&Build”, której trzecia część zadebiutuje w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Demolish Games pracuje jednocześnie nad tytułem „Airship Captain” w wersji na PC i VR. Premiera gry została zapowiedziana w 2025 r., wskazano w komunikacie.

„Nabywamy pakiet po atrakcyjnej cenie. Dodatkowo przejmujemy dobry zespół, który może kontynuować pracę nad swoim portfolio lub wspomóc nas np. w produkcji 'Pizza Simulator’. Nie wykluczam także połączenia z jednym z podmiotów z naszej Grupy, ale na ten moment jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje” – powiedział Adamkiewicz.

Jak przypomniano, obecnie Gaming Factory przygotowuje się do premiery swojej największej produkcji – „Japanese Drift Master”, której premiera została zaplanowana na IV kwartał br. Wcześniej gracze będą mogli sprawdzić darmowy rozbudowany prolog – „JDM: Rise of the Scorpion” – który 18 lipca zostanie udostępniony graczom na PC.

Informując o sprzedaży udziałów w trzech spółkach, Ultimate Games podkreśliło, że działanie to „jest konsekwencją realizacji przyjętej przez emitenta strategii, tj. podjętych wcześniej decyzji w zakresie porządkowania struktury grupy kapitałowej, w tym ograniczenia powiązań z podmiotami, z którymi współpraca ma marginalny charakter”.

„Zawarcie umów obejmujących zbycie wszystkich akcji posiadanych przez emitenta w wyżej wymienionych podmiotach, realizuje powyższe założenia. W związku z dokonaną sprzedażą emitent nie posiada już żadnych akcji w: 100 Games S.A., Manager Games S.A oraz Demolish Games S.A. Jednocześnie zarząd wyjaśnia, iż powyższe działania nie będą miały istotnego wpływu na sytuację finansową spółki. Emitent w dalszym ciągu planuje współpracę z powyższymi podmiotami w charakterze wydawcy” – czytamy w komunikacie Ultimate Games.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole, notowany na głównym rynku GPW. Spółka produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, w tym: symulatory, gry przygodowe i gry akcji.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

Źródło: ISBnews