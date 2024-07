Po wynikach I półrocza br. Grupa Kęty podtrzymała prognozy wyników na cały br. opublikowane 19 grudnia ub.r., podała spółka. Grupa Kęty prognozowała wówczas 567 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy 5 269 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r.

„Zarząd podtrzymuje prognozę wyników na 2024 rok opublikowaną 19 grudnia 2023 roku raportem bieżącym 33/2023” – czytamy w raporcie półrocznym.

W I poł. 2024 r. spółka miała 316,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 286,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 540,3 mln zł w porównaniu z 2 711,36 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 478,3 mln zł wobec 440,63 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Przychody z umów z klientami wyniosły w I półroczu 2024 roku 2 540 300 tys. zł i były niższe o 6% w stosunku do analogicznego okresu roku 2023. Wynika to głównie z niższych notowań surowców w przeliczeniu na PLN i presji na marże w części skompensowanych wyższymi wolumenami sprzedaży wszystkich segmentów” – czytamy dalej.

W I półroczu 2024 roku pomimo utrzymującej się słabej koniunktury, wszystkie Segmenty Grupy zanotowały wzrost sprzedaży ilościowej: sprzedaż w ujęciu ilościowym rosła najszybciej w Segmencie Wyrobów Wyciskanych o 11% r/r, wzrost w Segmencie Systemów Aluminiowych osiągnął poziom 9% r/r, natomiast w Segmencie Opakowań Giętkich 5% r/r. W ujęciu wartościowym, głównie ze względu na niższe ceny surowców w przeliczeniu na PLN, w Segmencie Wyrobów Wyciskanych odnotowano 14% a w Segmencie Opakowań Giętkich 6% spadek przychodów ze sprzedaży r/r. Segment Systemów Aluminiowych osiągnął w omawianym okresie 1% wzrost wartości przychodów ze sprzedaży, wymieniono także.

„Najistotniejszy wpływ na realizację zakładanego poziomu sprzedaży będzie miała sytuacja w branży budowlanej zarówno w kraju jak i na rynkach europejskich, do których trafia ponad 50% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej. Zarząd nie widzi sygnałów istotnej poprawy koniunktury w kolejnej części roku a więc zakłada, iż poziom popytu w II półroczu będzie zbliżony do obserwowanego w I półroczu a tym samym utrzyma się znacząca konkurencja wywołująca presję na uzyskiwane marże” – napisano w raporcie odnośnie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.

Biorąc pod uwagę pozycję walutową Grupy Kapitałowej ewentualne umocnienie złotego względem EUR będzie działało negatywnie na poziomu sprzedaży i marż. Z tego powodu Grupa zamierza utrzymywać część zadłużenia w walutach obcych oraz kontynuować politykę zabezpieczenia ryzyka walutowego transakcjami terminowymi, zapowiedziano także.

„Z uwagi na brak sygnałów odnośnie poprawy koniunktury gospodarczej spodziewamy się utrzymania stabilnych cen surowców w kolejnych miesiącach 2024 roku, zbliżonych do poziomów z końca I półrocza 2024 roku” – napisano dalej.

„Szacuje się, iż wartość zadłużenia netto Grupy Kapitałowej zwiększy się w II półroczu 2024 roku o ok. 600 mln zł, głównie w związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi (w tym także z tytułu nabycia, po uzyskaniu wymaganych zgód, spółki SELT sp. z o.o.) oraz wypłatą dywidendy z zysku za rok 2023. Koszt obsługi zadłużenia w kolejnych kwartałach ulegnie zwiększeniu w związku z powyżej opisanymi zmianami zadłużenia. Przyjmuje się, że stopy procentowe utrzymają się na zbliżonym poziomie do obserwowanego w I półroczu 2024 roku” – czytamy też w raporcie.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,22 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews