Less zawarł ze spółką Luna Corporate umowę inwestycyjną, zgodnie z którą strony zobowiązały się przeprowadzić transakcję, na skutek której Less nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym Luna. Na podstawie wyliczeń dokonanych na dzień zawarcia umowy inwestycyjnej określono wartość spółki Luna w przedziale 50-55 mln zł, podał Less. Realizacja transakcji nastąpi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Less o kwotę 50-55 mln zł, poprzez emisję 250-275 mln akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,2 zł każda i cenie emisyjnej 0,2 zł, skierowanych do wszystkich wspólników Luna.

„Ostateczna wartość spółki Luna zostanie potwierdzona przez niezależny podmiot w ramach wyceny przeprowadzonej do końca września 2024 r. Transakcja zostanie ostatecznie przeprowadzona w oparciu o wartość spółki Luna wynikającą z wyżej wymienionej wyceny Luna wykonanej przez niezależny podmiot” – czytamy w komunikacie.

Akcje nowej emisji mają zostać pokryte przez wspólników Luna w całości wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów w kapitale zakładowym Luna. Na dzień przeprowadzenia transakcji akcjonariusz Less – Dawid Urban, będzie posiadać większościowy pakiet udziałów w kapitale zakładowym Luna. Na skutek realizacji transakcji Less stanie się jedynym wspólnikiem Luna, podano także.

Strony ustaliły, że podjęcie przez walne zgromadzenie Less uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego nastąpi do 31 października 2024 r.

W ramach umowy inwestycyjnej Luna zobowiązała się także do wsparcia finansowego Less i udzielenia w tym celu Less pożyczki pieniężnej w wysokości 1 250 000 zł, na okres do 29 lipca 2026 r. przy oprocentowaniu w wysokości 7% w stosunku rocznym. 29 lipca 2024 r. Less i Luna zawarły umowę pożyczki na zasadach określonych w umowie inwestycyjnej, czytamy w raporcie.

Luna jest spółką działającą w branży vapour.

Grupa Less – poprzednio Groclin – jest notowana na GPW od 1998 r.

