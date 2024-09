Makarony Polskie odnotowały 8,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2024 roku wobec 9,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 10,65 mln zł wobec 11,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,12 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 93,15 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 18,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 16,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 152,42 mln zł w porównaniu z 182,27 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 30,17 mln zł wobec 28,41 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wyniki pierwszego półrocza są bardzo dobre. Sprzedaż Grupy wyniosła ok. 152 mln zł, a EBITDA ponad 30 mln zł, co jest satysfakcjonujące dla zarządu i mam nadzieję, że również dla akcjonariuszy. Ten wynik osiągnęliśmy głównie dzięki rozwojowi kategorii convenience food i functional food. Brandy So Food i Novelle umocniły swoją pozycję na rynku krajowym i są dzisiaj motorem rozwoju eksportu do Unii Europejskiej. Faktem jest, że produkty podstawowe takie jak makaron z mąki miękkiej, zanotowały spadki sprzedaży, przede wszystkim wartościowe. Jest oczywiste, że w związku ze spadkiem cen mąki, obniżyły się jednostkowe koszty produkcji, co zaowocowało spadkiem cen tych produktów” – skomentował prezes Zenon Daniłowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 13,76 mln zł wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Makarony Polskie są jednym z największych producentów makaronów w Polsce i regionie CEE. Posiadają zakłady produkcyjne makaronów w Rzeszowie, Częstochowie i Korpelach oraz zakład produkcji dań gotowych w Stoczku Łukowskim. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews