MediSensonic zakończył publiczną emisję akcji serii H, podała spółka. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z dalszą realizacją projektów, w tym badania certyfikacyjne oraz rozwój pionu komercjalizacyjnego. Spółka podtrzymuje plan debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2025 roku.

„Emisja akcji serii H dobiegła końca i przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim inwestorom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wsparli naszą wizję rozwoju. Jest to ponad pięćdziesiąt osób, które postanowiły zainwestować w MediSensonic. Nasze działania promocyjno-informacyjne dotarły do wielu osób, wzbudziły zainteresowanie i utrzymywały uwagę. W trakcie oferty spotkaliśmy się z licznymi pytaniami, przejawami zaciekawienia i dociekliwości. Fakt, że spółka potrafiła przekonać do siebie kilkadziesiąt osób oraz zamknąć emisję przy wycenie 40 zł za akcję, jest, w mojej ocenie, bardzo dobrym wskaźnikiem. Wsparcie inwestorów to dla nas wyraz wiary w potencjał MediSensonic, co umacnia nasze przekonanie, że nasza strategia jest atrakcyjna dla rynku” – powiedział prezes Robert Gromada, cytowany w komunikacie.

W ofercie publicznej, tak jak od początku zakładano, cena emisyjna za pojedynczą akcję wynosiła 40 zł, a na koniec emisji dokonano przydziału 40 295 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wskazano w materiale.

„Obecna sytuacja na rynku kapitałowym jest wymagająca, co stanowiło istotne wyzwanie podczas emisji. W ramach pre-IPO zarząd MediSensonic aktywnie angażował się w dialog z inwestorami, organizując liczne spotkania i prezentacje, które umożliwiły przedstawienie potencjału spółki i jej strategicznych planów. Dzięki tym działaniom, pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, udało się zrealizować założenia emisyjne. Takie podejście, oparte na otwartości i zrozumieniu potrzeb inwestorów, nie tylko pomogło w uzyskaniu części środków, ale także wzmacnia fundamenty pod przyszły rozwój spółki. To dobrze wróży w kontekście dalszych działań, w tym planowanego na przyszły rok IPO” – dodał wiceprezes Piotr Zygmanowski.

MediSensonic podtrzymuje plany ubiegania się o dopuszczenie swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wykonując w tym zakresie kolejne kroki organizacyjne i współpracując równolegle z domem maklerskim oraz profesjonalną kancelarią prawną.

MediSensonic to wyspecjalizowana firma technologiczna z obszaru Med-Tech, założona w 2018 roku, specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach medycznych i technologicznych.

Źródło: ISBnews