Mniejsza skala podwyżki płacy minimalnej w 2025 r. proponowana przez rząd ograniczy presję płacową, co ograniczy utrwalenie się inflacji, ocenia BNP Paribas Bank Polska.

„Rada Ministrów zaproponowała wzrost minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku do 4626 zł (+8,3% vs średnia z bieżącego roku). Mniejsza skala podwyżki niż w ostatnich latach powinna sprzyjać wyhamowaniu dynamiki płac ogółem, a tym samym ograniczyć ryzyko utrwalenia się inflacji” – czytamy w komentarzu do przyjętych przez propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

Wcześniej bank szacował, że nominalne tempo wzrostu wynagrodzeń „istotnie zwolni do 8,5%” w 2025 r., na co wpływ powinna mieć m.in. mniejsza skala wzrostu minimalnego wynagrodzenia, którą szacuje na około 7,5-10% (wzrost do 4590 – 4700zł).

Rząd dziś przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., która zakłada wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia przyszłego roku o 7,6% do 4 626 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej o 7% do 30,2 zł brutto za godzinę.

Źródło: ISBnews