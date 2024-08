Neptis planuje przejść z NewConnect na rynek główny GPW do końca 2024 roku, podała spółka.

„Właściciel aplikacji Yanosik chce wspierać kierowców we wszystkich obszarach związanych z motoryzacją, budując cały ekosystem usług. Wprowadzenie dodatkowych rozwiązań pokazuje, że spółka z sukcesem buduje bardzo zaangażowaną społeczność, przy jednoczesnej monetyzacji produktów. Segment działalności Neptis związany z danymi, aktualnie jest dla tej spółki technologicznej najważniejszy długoterminowo, dlatego inwestuje zarówno w analizę i wykorzystanie danych, jak i w bezpieczeństwo oraz anonimowość swoich klientów. Notowana od 10 lat na rynku NewConnect spółka planuje zadebiutować na rynku głównym GPW do końca 2024 roku” – czytamy w komunikacie.

„Z perspektywy inwestora na pewno warto zwrócić uwagę na to, że dążymy do dalszego wzrostu liczby użytkowników oraz braku spadku, bo jak wiemy liczba kierowców w Polsce jest ograniczona. Średnio odnotowujemy 250 tys. aktywnych użytkowników, którzy podróżują w danym momencie po naszych drogach, ta liczba jednak stale rośnie. Chcemy też, żeby użytkownicy aplikacji i urządzeń Yanosik postrzegali markę, jako przyjaciela kierowcy. To dla nich tworzymy ekosystem usług wspierających, takich jak możliwość zakupu ubezpieczenia, raportu z historią pojazdu czy e-winiety na autostradę. Dodatkowo oferujemy użytkownikom portal z bezpłatnymi ogłoszeniami motoryzacyjnymi Autoplac.pl oraz usługę Yanosik Warsztaty, zawierającą bazę serwisów samochodowych wraz z opiniami użytkowników i edukujemy na temat bezpiecznej jazdy. To drugi z aspektów działalności Neptis, wskazujący na atrakcyjność i perspektywiczność prowadzonego przez nas biznesu” – powiedział prezes Neptis Adam Tychmanowicz, cytowany w komunikacie.

Do końca 2024 roku Neptis planuje przejść z rynku NewConnect, na którym jest obecna od 2014 roku, na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podano w materiale.

„Chcemy popracować nad zwiększeniem rozpoznawalności i świadomości, że Neptis to Yanosik. Planujemy wyjść do nowych inwestorów i pokazać im, co robimy oraz jaki jest w tym potencjał. Rozważamy również opublikowanie strategii, być może już po debiucie na GPW, choć nie zdradzimy w niej szczegółowych planów” – dodał Tychmanowicz.

Na koniec czerwca br. łączna liczba pobrań aplikacji Yanosik wyniosła ponad 32,5 mln. Zwiększyła się również liczba płacących abonament do urządzeń Yanosik. Na koniec czerwca liczba ich aktywnych posiadaczy wynosiła 125 tys., czyli o 18% więcej niż przed rokiem. Rośnie również zaangażowanie użytkowników, co jest m.in. efektem prowadzonych przez spółkę nowych projektów – Yanosik Warsztaty czy Yanosik Traffic.

Neptis – spółka notowana na NewConnect – jest twórcą systemu Yanosik obejmującego zarówno urządzenia informujące o sytuacji na drodze, jak i aplikację mobilną.

Źródło: ISBnews