QNA Technology opublikowało memorandum informacyjne ws. emisji do 270 tys. nowych akcji serii E w trybie oferty publicznej, podała spółka. Oferta zostanie skierowana do inwestorów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z możliwością przyznania dotychczasowym akcjonariuszom (posiadającym co najmniej 4 510 akcji spółki – ok. 0,25% kapitału zakładowego) prawa pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji. Wartość oferty ma wynieść ok. 11 mln zł.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona po zakończeniu budowy księgi popytu. Zarząd spółki szacuje, że wartość oferty akcji wyniesie ok. 11 mln zł brutto. Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na: kontynuację realizacji przyjętej przez spółkę strategii w zakresie osiągnięcia gotowości technologiczno-organizacyjnej do rozpoczęcia komercyjnej sprzedaży kropek kwantowych do klientów spółki oraz działania związane z komercjalizacją niebieskich kropek kwantowych na rynku związanym z branżą wyświetlaczy, a także zabezpieczenie finansowania kosztów działalności spółki, podkreślono.

„Jesteśmy na bardzo ważnym etapie realizacji naszej strategii komercjalizacji oraz rozwoju produkcji kropek kwantowych, w którym przygotowujemy się do wejścia w łańcuchy dostaw szeroko rozumianej branży wyświetlaczy. To dla nas bardzo ważny moment w rozwoju spółki i dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzanie emisji akcji i pozyskanie środków finansowych od inwestorów, które wykorzystamy w większości na przygotowanie spółki do wejścia w kolejną fazę rozwoju, czyli osiągnięcie gotowości do sprzedaży pilotażowej oraz finansowanie działań związanych z komercjalizacją i poszerzeniem aktualnej bazy klientów i partnerów strategicznych. Realizacja tych celów pozwoli nam na przejście z klientami, którzy obecnie testują nasze materiały oraz z nowymi klientami, do współpracy komercyjnej i znacząco wzmocnić nasz wizerunek w branży. Liczymy na to, że inwestorzy docenią nasze dotychczasowe dokonania i osiągnięte cele, które zrealizowaliśmy w pełni zgodnie z deklaracjami złożonymi podczas poprzedniej emisji akcji i przyłączą się do wspólnej realizacji naszych obecnych celów stając się tym samym współautorami naszych kolejnych sukcesów” – powiedział prezes, CEO, założyciel i akcjonariusz QNA Technology Artur Podhorodecki, cytowany w komunikacie.

Zapisy i wpłaty na akcje od inwestorów przyjmowane będą od 28 czerwca do 5 lipca 2024 r. Koordynatorem oferty i podmiotem przyjmującym zapisy na akcje nowej emisji jest Dom Maklerski Navigator.

QNA Technology to technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, niezawierających metali ciężkich, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez spółkę głównie dla branży wyświetlaczy. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od grudnia 2023 r.

Źródło: ISBnews