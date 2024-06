MOL Polska zakłada, że liczba stacji MOL wyposażonych w punkt gastronomiczny marki Fresh Corner w Polsce wzrośnie o 18 do końca 2024 roku i osiągnie liczbę 69, podała spółka.

Pod koniec kwietnia br. MOL wprowadził na swoich stacjach nową mieszankę kawy, co wraz z rosnącą rozpoznawalnością i popularnością

marki MOL wśród polskich kierowców, w ciągu miesiąca od premiery przyczyniło się do wzrostu sprzedaży kawy na stacjach MOL w Polsce o 15% w porównaniu z kwietniem br. i o 12% porównując rok do roku, podkreślono.

„Pierwsze wyniki wskazują, że wprowadzenie nowej kawy na polski rynek przyniosło spodziewany efekt. Wyraźne wzrosty widać nie tylko przy porównaniu maja tego i poprzedniego roku. Między kwietniem i majem 2024 r. również widzimy wzrost liczby sprzedanych kubków kawy, o ponad 15%” – powiedział dyrektor ds. rynku detalicznego MOL Polska Piotr Pyrich, cytowany w komunikacie.

Obszar gastronomiczny MOL Polska charakteryzuje się stabilnym rozwojem. Od momentu wejścia na polski rynek do końca maja tego roku MOL Polska sprzedał ponad 9,5 mln kubków kawy oraz blisko 8,5 mln sztuk hot-dogów. Stopniowo na popularności zyskuje również pozostała oferta gastronomiczna. W ciągu półtora roku spółka sprzedała m.in. blisko 1,5 mln kanapek, hamburgerów i bagietek. Dodatkowym wzmocnieniem obszaru gastronomii w MOL Polska jest poszerzanie sieci punktów Fresh Corner – obecnie w Polsce działa ich 51, a w tym roku planowane jest otwarcie jeszcze 18 kolejnych, podano także.

Obszar gastronomiczny jest częścią szerszego obszaru produktów pozapaliwowych, które mają ważną rolę do odegrania w realizacji przez Grupę MOL długoterminowej strategii rozwojowej Shape Tomorrow. Zakłada ona, w porównaniu do 2021 roku, podwojenie sprzedaży produktów ogólnospożywczych do 2025 r. i potrojenie jej do 2030 r. Ma to pozwolić segmentowi detalicznemu (usług konsumenckich) osiągnąć do 2030 r. wynik EBITDA w wysokości 1 mld USD rocznie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 26,33 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2023 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 481 stacji na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews