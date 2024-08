Shoper ocenia, że ma ogromny potencjał rozwojowy i jest przekonany, że osiągnie cele na 2024 rok, mówiące m.in. o dynamice GMV omnichannel co najmniej dwukrotnie wyższej od rynku, który może wzrosnąć o 12-13%, o marży EBITDA powyżej 30% przy dynamice przychodów na poziomie dynamiki GMV sklepy, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

„Potencjał rozwojowy jest nadal ogromny. Fokus na rozwój biznesu, na innowacje, na wprowadzanie nowych produktów czy opiekowanie się klientami pokazuje, że wzrost jest bardzo wysoki i może być bardzo wysoki w przyszłości. Nasza perspektywa nie tylko patrząc na GMV na cały rok, ale i innych parametrów biznesowych pozostaje bardzo dobra” – powiedział Marcin Kuśmierz podczas wideokonferencji.

„Jeśli chodzi o perspektywy na 2024 rok, to zakładamy, że dynamika GMV omnichannel będzie co najmniej dwa razy wyższa niż rynek i jego tempo rozwoju. Przychody rosną w I półroczu bardzo szybko i chcemy, żeby rosły co najmniej na poziomie GMV sklepy i to założenie pozostaje aktualne. Wskaźnik take rate – tu naszym celem jest utrzymanie poziomu z 2023 roku, a jeśli chodzi o marżę EBITDA, to celem jest powyżej 30%. Jesteśmy przekonani, że osiągniemy te cele […] Patrząc na dynamiki rynkowe, to kilka tygodni temu mówiliśmy, że po I kwartale nie widzimy 15%, jeśli chodzi o całoroczną perspektywę wzrostu rynku, a bardziej 12-13% i dziś też tak byśmy oczekiwali, że rynek tak urośnie” – dodał.

Podkreślił też, że działalność klientów spółki się poprawia, widać jak dynamicznie rozwija się sprzedaż wielokanałowa, a spółka inwestuje w nowe funkcjonalności.

„Genialnie rozwija się sektor usług finansowych, są kolejne nowe produkty i nowe funkcjonalności w rodzinie usług logistycznych, gdzie mamy bardzo wysokie wzrosty i rośniemy tam w tempie dużych kilkudziesięciu procent czasami ocierając się o trzycyfrowe wzrosty. Rozwijamy usługi związane ze sprzedażą międzynarodową i będziemy pokazywali nowe produkty pomagające w zagranicznej sprzedaży merchantom. Stopniowo są też powiększane przychody z bazy klientów home.pl. Wzmacniamy też naszą obecność w segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw, a to bardzo dobry segment, w który będziemy dalej inwestować. Apilo jest już całkiem pod nasza kontrolą i będziemy akcelerować jej wzrosty” – dodał prezes.

Zapewnił też, że lipiec był bardzo dobry i nie widać żadnych negatywnych zachwiań.

Wcześniej dziś Shoper podał, prezentując wstępne szacunkowe dane, że odnotował 9,2 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA w II kw. br. wyniósł 15,8 mln zł wobec 12 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 46,1 mln zł wobec 36,4 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2024 roku Shoper uzyskał 18,2 mln zł skorygowanego zysku netto (wzrost o 27% r/r) i 30,7 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (wzrost o 31% r/r), przy 90,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 26% r/r), podano także.

Wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu 'private label’ (GMV Sklepy) wyniosła w I półroczu 2024 roku 5,1 mld zł, wobec 3,9 mld zł w analogicznym okresie 2023 roku (wzrost o 32%). Natomiast łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (marketplace, API, porównywarki cenowe itp.), z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu 'private label’, (GMV Omnichannel) wyniosła w I półroczu 2024 roku 6,6 mld zł wobec 4,3 mld zł w pierwszym półroczu 2023 roku (wzrost o 54%), podano.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews