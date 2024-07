Tower Investments wezwał sygnatariuszy listu intencyjnego ws. połączenia Tower Investments z Polskim Holdingiem Rozwoju (PHR) do kontynuowania w dobrej wierze negocjacji zmierzających do połączenia spółek, podał Tower.

„Zarząd Tower Investments spółka akcyjna oraz Floryda 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna informują, iż spełnione zostały dwa kluczowe kamienie milowe dla realizacji postanowień listu intencyjnego z dnia 4 czerwca 2024 roku. […] W dniu 14 czerwca 2024 roku zawarta została umowa z głównym wierzycielem Tower Investments spółka akcyjna […], na mocy której doszło do rozliczenia całości zobowiązań, a tym samym wypełnienia w istotnej części warunków określonych przez list intencyjny z 4 czerwca 2024 roku. W dniu 15 lipca 2024 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Tower Investments spółka akcyjna podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału o 12 milionów akcji nowych serii D i E […], co otwiera drogę do realizacji postanowień listu intencyjnego z 4 czerwca 2024 roku” – czytamy w wezwaniu do negocjacji.

„W związku z powyższym zarządy spółek […] wzywają sygnatariuszy listu intencyjnego z dnia 4 czerwca 2024 roku tj. Polski Holding Rozwoju S.A., Zremb Chojnice S.A., pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego i pana Wojciecha Dąbrowskiego do kontynuowania w dobrej wierze negocjacji zmierzających do połączenia spółek Polski Holding Rozwoju S.A. oraz Tower Investments spółka akcyjna w sposób określony w liście” – czytamy dalej.

Jednocześnie zarządy spółek Tower Investments i Floryda 1 informują, że do 23 lipca 2024 roku nie będą podejmować żadnych czynności zmierzających do oferowania akcji nowych serii D i E innym podmiotom, w oczekiwaniu na pisemne potwierdzenie woli kontynuowania procesu połączenia spółek Polski Holding Rozwoju S.A. i Tower Investments.

Na początku lipca Polski Holding Rozwoju (PHR) poinformował Tower Investments o podjęciu decyzji o rezygnacji z realizacji wspólnego przedsięwzięcia opisanego w zawartym 4 czerwca br. liście intencyjnym, polegającego na połączeniu Tower Investments z PHR przez wzajemną wymianę akcji, oraz zmianie działalności spółki na prowadzoną dotychczas przez PHR, przy pozostawieniu dotychczasowej działalności jako uzupełniającej. Zarząd Tower Investments wyraził niezrozumienie dla podjętej decyzji.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu „pod klucz”. Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

Źródło: ISBnews