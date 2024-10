Skonsolidowane przychody Vigo Photonics wyniosły 15,67 mln zł w III kw. 2024 r. (-5,42% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W ujęciu jednostkowym przychody wyniosły 15,66 mln zł (-8,95% r/r).

„Trzeci kwartał br. przyniósł w naszych najważniejszych segmentach kontynuację trendów z poprzednich okresów. Segment przemysłowy znajduje się pod presją słabszej koniunktury na europejskich rynkach oraz niższego zapotrzebowania na detektory w branży półprzewodnikowej. Oczekujemy wyraźniejszego odbicia w tym segmencie w IV kwartale br. Z drugiej strony mamy stale rosnącą sprzedaż segmencie wojskowym dla polskich i europejskich kontrahentów. Natomiast na rynku amerykańskim udało się przejść do kolejnej fazy współpracy z dużym podmiotem z branży zbrojeniowej i obecnie przyspieszamy rozwój nowego produktu na bazie naszego modułu detekcyjnego. Warto także dodać, że mamy już wszystkie formalne certyfikacje związane z możliwością współpracy z amerykańską branża zbrojeniową, co przyśpieszy pozyskiwanie kontraktów na tym rynku” – powiedział prezes spółki Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

„Łączna wartość zamówień i kontraktów na koniec września wyniosła 67,2 mln zł w tym 55 mln zł w potwierdzonych zamówieniach dostawy. Większość kontraktów zawartych w ubiegłym roku została w dużej mierze wykorzystana i obecnie pracujemy nad odnowieniem kontraktów na kolejne okresy” – dodał.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w III kwartale 2024 wyniosła łącznie 13,8 mln zł (-7,5% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 1,9 mln zł (+14% r/r), podano także.

Łącznie, po 9 miesiącach 2024 przychody Vigo wyniosły 54,2 mln zł (+1% r/r), sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych wyniosła 48,4 mln zł (-2% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 5,8 mln zł (+33% r/r).

W III kwartale 2024 roku wzrost przychodów rok do roku zanotował segment wojskowy (4 mln zł, +31% r/r), co jest odzwierciedleniem tendencji widocznych od kilku kwartałów. Sprzedaż segmentu rosła dzięki zamówieniom od stałych klientów z Polski oraz Europy, w tym Safran Aerospace, PGZ oraz innych europejskich kontrahentów. Po 9 miesiącach 2024 przychody segmentu wojskowego odpowiadały za ok. 30% przychodów Vigo, osiągając poziom 16,4 mln zł.

Segment przemysłowy zanotował w III kwartale br. spadek sprzedaży o ok. 11% do 7,6 mln zł, co jest wynikiem tendencji widocznych od kilku kwartałów – niższego zapotrzebowanie na detektory wykorzystywane w przemyśle półprzewodnikowym oraz słabszej koniunktury na rynkach przemysłowych w Europie. Łącznie po 9 miesiącach 2024 przychody segmentu przemysłowego wyniosły 22,5 mln zł i odpowiadały za 41,5% udział w przychodach Vigo.

Sprzedaż w segmencie materiałów półprzewodnikowych rośnie dzięki zamówieniom na struktury QCL – Kwantowe Lasery Kaskadowe, struktury do produkcji półprzewodnikowych magazynów energii oraz do produkcji laserów krawędziowych. Sprzedaż w segmencie wyniosła w III kwartale br. 1,9 mln zł (+14% r/r), a po 9 miesiącach 2024 5,9 mln zł (+33% r/r).

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Źródło: ISBnews