Akcjonariusz Newagu zażądał umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 17 czerwca, m.in. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia maksymalnie 4,5 mln akcji własnych (co stanowi 10% wartości kapitału zakładowego) w terminie od 30 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2027 r. oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel, podał Newag.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,23 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews