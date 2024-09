Rząd będzie w stanie zmobilizować do 23 mld zł na pomoc powodzianom, poinformował premier Donald Tusk.

„Ten plan, który przygotowujemy Odbudowy Plus, w tej chwili razem ze środkami europejskimi zakładamy że będziemy w stanie zmobilizować do 23 mld zł. To nie znaczy, że wszystkie będziemy musieli wydać. Ale dla nas było rzeczą bardzo ważną, żeby zapewnić finansowanie pomocy, a później odbudowy na najbliższe miesiące, a nawet lata” – powiedział Tusk podczas posiedzenia Rady Ministrów.

W ubiegłym tygodniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że kraje Unii Europejskiej dotknięte powodzią będą mogły skorzystać z 10 mld euro z Funduszu Spójności. Wsparcie unijne nie będzie wymagać wkładu własnego państw. Premier Donald Tusk poinformował następnie, że na odbudowę dotkniętych powodzią terenów Dolnego Śląska trafi 5 mld euro z Funduszu Spójności.

W ubiegłym tygodniu minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków powodzi zarezerwowano w budżecie 2 mld zł. Zastrzegł, że są to środki przeznaczone na pierwsze działania.

Z kolei minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informowała, że 1,5 mld zł z funduszy UE/PL zostanie przekierowanych na odbudowę po powodzi. Kolejne 3.5 mld zł może zostać przeznaczonych na budowę wałów, zbiorników i tam czyli inwestycje, które zapewnią długoterminowe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w całej Polsce.

Źródło: ISBnews