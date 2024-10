Chiński bank centralny i organy nadzoru finansowego przyjęły niedawno środki polityczne mające na celu ożywienie zmagającego się z trudnościami sektora nieruchomości, ograniczenie spowolnienia gospodarczego i walkę z deflacją. Ta zmiana polityki, zatwierdzona przez prezydenta Xi Jinpinga i Biuro Polityczne, wywołała znaczący wzrost na chińskich rynkach akcji. Franklin Templeton Institute przedstawia wnioski oparte na tych działaniach i zagłębia się w długoterminowe implikacje inwestycyjne dla chińskich i globalnych rynków.

W dniu 24 września 2024 r. chiński bank centralny i organy nadzoru finansowego przyjęły szereg środków stymulacyjnych mających na celu ustabilizowanie zagrożonego sektora nieruchomości, zatrzymanie spowolnienia gospodarczego i walkę z deflacją. Dzień później działania te zostały wyraźnie zatwierdzone na najwyższych szczeblach chińskiego rządu na posiedzeniu Biura Politycznego z udziałem prezydenta Xi Jinpinga.

Chiny zaczęły działać. Chińskie rynki akcji gwałtownie wzrosły pod wpływem tych wiadomości. Co to oznacza dla chińskich, azjatyckich i globalnych rynków w dłuższej perspektywie? Jak zareagują? Poniżej przedstawiamy nasze przemyślenia i ogólne wnioski inwestycyjne w dłuższej perspektywie.

Zaczynamy od podsumowania środków przyjętych przez Chiny.

Zmiana polityki Chin

Na wspólnej konferencji prasowej w dniu 24 września 2024 r. prezes chińskiego banku centralnego, Pan Gongsheng, w towarzystwie kluczowych organów nadzoru finansowego, ogłosił, że obniży główną stopę procentową kredytów w Chinach o 20 punktów bazowych (pb), oprocentowanie kredytów hipotecznych o 50 pb i rezerwy obowiązkowe banków o 50 punktów bazowych. Ponadto obniżą minimalną zaliczkę dla drugich domów z 25% do 15%. Podczas konferencji prasowych chińscy decydenci wyrazili również wsparcie dla chińskiego rynku akcji, ogłaszając przeznaczenie do 800 miliardów renminbi na zakup akcji przez banki, ubezpieczycieli i brokerów.

Chiński rynek akcji pozytywnie zareagował na środki stymulacyjne, a indeks Shanghai Stock Exchange (SSE) Composite Index wzrósł o 8,3% w ciągu pierwszych 48 godzin po ogłoszeniu.1

O co toczy się gra?

Naszym zdaniem z ostatnich działań politycznych Chin wynikają dwa podstawowe wnioski.

Po pierwsze, fakt, że środki te zostały ogłoszone na dużej konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie przez bank centralny i organy regulacyjne – a także, że towarzyszyło im posiedzenie Biura Politycznego z udziałem prezydenta Xi – sygnalizuje poważną zmianę w chińskiej polityce gospodarczej. Cierpliwość Chin wobec spowalniającego wzrostu gospodarczego – spowodowanego przeinwestowaniem i nadmiernym zadłużeniem na rynku nieruchomości – wyczerpała się. Najnowsze dane dotyczące wzrostu zysków przemysłowych sygnalizują presję na marże zysku i częściowo służą jako najnowsze dane wzmacniające potrzebę dodatkowej reakcji politycznej. Przywódcy Chin są publicznie zjednoczeni w wysiłkach na rzecz stymulowania wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ryzyka deflacji w gospodarce. To znaczący krok.

Po drugie, choć chińscy decydenci są zdeterminowani, by pobudzić wzrost gospodarczy, naszym zdaniem w przyszłości potrzebne będą dodatkowe środki. Doświadczenie zaczerpnięte z historii innych krajów rozwiniętych i wschodzących, pokazuje, że nawisom zadłużenia i bańkom na rynku nieruchomości nie można zaradzić wyłącznie poprzez obniżenie stóp procentowych i zapewnienie dodatkowej płynności. Chiny będą musiały ostatecznie wprowadzić kompleksowe środki monetarne, fiskalne, regulacyjne i prawne, aby zająć się realokacją zasobów i zadłużenia oraz stymulować popyt. Nie ma łatwych i szybkich rozwiązań.

Podsumowując, te dwa wnioski wskazują na trzeci: te zapowiedzi polityczne mogą być zwiastunem dodatkowych kroków ze strony Pekinu w celu odwrócenia losów gospodarczych i finansowych Chin. Publicznie stawiając na wiarygodność tych środków, nawet wiedząc, że mogą one być niewystarczające, chińscy decydenci skutecznie zobowiązują się do podjęcia dodatkowych, choć niesprecyzowanych, działań politycznych. To właśnie tego rodzaju zobowiązanie do „zrobienia wszystkiego, co trzeba” wzbudziło zaufanie rynku w Stanach Zjednoczonych po globalnym kryzysie finansowym.

Implikacje inwestycyjne

Gwałtowny wzrost na chińskim rynku akcji po ogłoszeniu komunikatu opiera się na nadziei inwestorów, że chińska polityka dokonuje ważnego zwrotu, który choć niewystarczający, poprawił jednak perspektywy wzrostu i zysków Chin w porównaniu z poprzednim status quo.

Należy podkreślić, że nie jest to jeszcze przypadek, w którym Pekin „zrobił wszystko, co trzeba”. Biorąc jednak pod uwagę osobistą wiarygodność na wysokim szczeblu, uważamy, że sugeruje to chęć zrobienia znacznie więcej w nadchodzących miesiącach. Chiny nadal muszą zająć się rozwojem rynku konsumenckiego i budową reformy bezpieczeństwa socjalnego, takie jak emerytury i opieka zdrowotna, aby zmniejszyć wysoką stopę oszczędności. Praca rządu jest daleka od ukończenia.

W ciągu niemal 15 lat od 1 stycznia 2010 r., indeks SSE spadł o 3,5%, podczas gdy indeks S&P 500 wzrósł o 391%.2 Średni wskaźnik ceny do zysków dla chińskiego indeksu Shanghai wynosi 12,3-krotność w porównaniu do wskaźnika S&P 500 na poziomie 27,5-krotności.3

Dlatego też, w naszej analizie, chiński rynek akcji stanowi intrygującą propozycję wartości. Jak jednak wiedzą inwestorzy wartościowi, same niskie mnożniki nie zapewniają wysokich zwrotów. Tanio może pozostać tanio. Naszym zdaniem potrzebny jest katalizator, który zmieni nastawienie inwestorów z uzasadnienia niskich mnożników na możliwość osiągnięcia czegoś lepszego. Uważamy, że głośne zobowiązanie Chin do wzmocnienia swojej gospodarki jest właśnie takim katalizatorem.

Ogólnie rzecz biorąc, zagraniczni inwestorzy giełdowi nie są zachwyceni chińskimi akcjami. Uważamy, że nadszedł czas, by inwestorzy rozważyli zwiększenie swojej ekspozycji na chińskie akcje, dzięki funduszom inwestycyjnym lub ETF oferującym inwestorom dostęp do tego rynku.

Wpływ Chin na inne rynki regionalne i globalne będzie jednak bardziej ograniczony. Chiny podejmują kroki, by zapobiec dalszemu spowolnieniu swojej gospodarki. Powinno to zmniejszyć pesymizm inwestorów krajowych w związku ze słabymi perspektywami zysków. Powinno to również obniżyć chińskie premie za ryzyko gospodarcze i finansowe. Chiny wciąż mogą jednak zrobić więcej, by przyspieszyć wzrost gospodarczy lub zwiększyć wydatki konsumpcyjne. W związku z tym popyt na Import, począwszy od surowców po dobra kapitałowe, może być nadal ograniczony. W związku z tym uważamy, że skutki zmiany polityki Chin powinny być początkowo umiarkowane dla regionalnego i globalnego wzrostu i perspektyw zysków, a tym samym dla rynków akcji w Azji i innych krajach.

Źródło: Materiał Prasowy