W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek, co oznacza, że w przypadku kontynuowania projektu samochodu elektrycznego Izera będzie możliwość korzystania przy nim ze środków unijnych (pożyczek) po 2026 roku, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„Jeśli chodzi o projekty, które nie mogą się zdarzyć dlatego, że czas już na to nie pozwala, to takim projektem, który nie tyle nie może się zdarzyć, ile musiał zostać przeniesiony z części grantowej do części pożyczkowej jest Fundusz Elektromobilności, który niektórzy łączą z Izerą. Aczkolwiek podkreślam: słowo Izera nie pada w KPO” – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

„Dlaczego trzeba było przenieść ten fundusz z części grantowej do części pożyczkowej? Dlatego, że w części grantowej wszystkie inwestycje muszą być zrealizowane do połowy 2026 roku. Stan tej inwestycji jest taki, że zakończenie – czyli że samochody zjeżdżają z taśmy – do połowy 2026 roku nie rokuje absolutnie i są ograniczone możliwości, żeby czas nadrabiać przy tak poważnej inwestycji. Przeniesienie tego do części pożyczkowej powoduje ciągle, że jeżeli będzie taka decyzja, to będą preferencyjne, korzystne środki na tę inwestycje, ale będzie można te środki używać po 2026 roku – bo taka jest logika części pożyczkowej” – wyjaśniła minister.

Pod koniec 2023 r. ElectroMobility Poland (EMP) poinformowało, że zakończyło II fazę projektową związaną z pierwszym samochodem z gamy modelowej Izery.

ElectroMobility Poland powstało w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych – PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia. Każda z nich objęła po 25% kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

Źródło: ISBnews