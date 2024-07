Znacząca rewizja w górę prognoz ścieżki inflacji CPI przez Narodowy Bank Polski (NBP) na 2025 r. „drastycznie zawęża przestrzeń do obniżek stóp na kolejne dwanaście miesięcy”, ocenia Citi Handlowy. Według ekonomistów banku, obniżki stóp rozpoczną się później niż obecnie wycenia rynek.

„Znacząca rewizja w górę prognoz na 2025 r. drastycznie zawęża przestrzeń do obniżek stóp na kolejne dwanaście miesięcy. Na ostatniej konferencji prasowej prezes Glapiński zasugerował, że bankierzy centralni obawiali się, jak na inflację wpłyną ceny energii, ożywienie gospodarcze i wzrost płac. Nowa projekcja sugeruje, że wpływ ten może być bardziej znaczący niż wcześniej zakładano. Biorąc to pod uwagę spodziewamy się, że jutrzejsza konferencja prasowa prezesa NBP (zaplanowana na godz. 15:00) będzie jednoznacznie jastrzębia. Nasz scenariusz zakłada stabilne stopy procentowe przez cały 2024 r. i najprawdopodobniej również w I poł. 25 r. Pierwszej obniżki stóp spodziewamy się dopiero w lipcu 2025 r.” – czytamy w komentarzu banku do publikacji komunikatu po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Inflacja CPI powyżej celu w 2024 r. była powszechnie oczekiwana, prawdziwą niespodzianką była znaczna rewizja w górę prognozy inflacji na 2025 r., wskazał bank.

Przypomniano, że marcowa projekcja NBP w dwóch alternatywnych scenariuszach (z pełnym rozciągnięciem tarcz antyinflacyjnych i z ich całkowitym wycofaniem) pokazywała, że w 2024 r. roczna inflacja wyniesie albo 3%, albo 5,7%. W 2025 r. średnia inflacja wyniosła jednak w obu scenariuszach ok. 3,5%, co było zgodne z górną granicą celu banku centralnego.

„Opublikowana dziś projekcja uwzględnia już wszystkie zmiany regulacyjne w zakresie cen energii i podatku VAT. […] – o ile inflacja w 2024 r. na poziomie 3,7% nie jest zaskoczeniem, o tyle prognoza na 2025 r. na poziomie 5,2% jest znacznie wyższa od poprzedniej projekcji (3,6%) i powyżej konsensusu rynkowego (4,2%)” – podał bank.

Lipcowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) zakłada, że inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1-4,3% w 2024 r. (wobec 2,8-4,3% w projekcji z marca br.), 3,9-6,6% w 2025 r. (wobec 2,2-5%) oraz 1,3-4,1% w 2026 r. (wobec 1,5-4,3%).

RPP utrzymała dziś stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku 2023 r. obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu ub.r. zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

Źródło: ISBnews