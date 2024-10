Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nowe przepisy, które zobowiązują producentów do stosowania jednego rodzaju gniazda ładowania – USB typu C, podał resort.

Nowe zasady mają ułatwić życie konsumentom i zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych, wskazano.

„Od grudnia 2024 roku wszystkie nowe urządzenia, takie jak telefony, tablety i głośniki, będą musiały mieć gniazdo USB typu C. To oznacza, że do każdego z tych urządzeń będzie można używać tej samej ładowarki. Dodatkowo, producenci będą musieli oferować urządzenia bez ładowarek, co pozwoli konsumentom korzystać z posiadanych już ładowarek i ograniczyć generowanie nowych odpadów” – czytamy w komunikacie.

W Polsce nowe przepisy będą obowiązywać od 28 grudnia 2024 r. dla większości urządzeń, a dla laptopów od kwietnia 2026 r. Producenci będą musieli dostosować swoje produkty do nowych wymogów, co z jednej strony może wymagać zmian technologicznych, ale z drugiej pozwoli na uproszczenie produkcji i dystrybucji urządzeń podano także.

Źródło: ISBnews