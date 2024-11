Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże dofinansowanie w wysokości ponad 12 mln zł na budowę dziesięciu magazynów energii w Warszawie przez Stoen Operator, podał Fundusz. Umowę z beneficjentem podpisał zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Józef Matysiak.

Inwestycja przyczyni się do stabilizacji parametrów jakościowych energii oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej w stolicy. Warszawska inwestycja uzyskała dofinansowanie z programu 4.8 Zeroemisyjny system energetyczny. Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci – program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych z Funduszu Modernizacyjnego, podano.

„Pomagamy w modernizacji sieci elektroenergetycznych, by były wydajne, stabilne i bezpieczne oraz dostosowane do współpracy z odnawialnymi źródłami energii. Dlatego dofinansowujemy rozwój systemów magazynowania, które przyczyniają się do poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieci, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa jej dostaw do odbiorców” – powiedział Matysiak, cytowany w komunikacie.

Stoen Operator – operator systemu dystrybucyjnego w Warszawie – zaplanował budowę dziesięciu magazynów energii o mocy ok. 150 kW i pojemności 200 kWh każdy. Ich zadaniem będzie stabilizacja parametrów jakościowych energii i podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej w mieście. Magazyny energii, w zależności od potrzeb, będą pracować w trzech trybach: stabilizacji i symetryzacji napięć fazowych, zasilania awaryjnego oraz kompensacji mocy biernej. Całkowity koszt inwestycji „Budowa rozproszonego systemu magazynowania w sieci Stoen Operator na potrzeby stabilizacji parametrów sieci dystrybucyjnej” wynosi ponad 20 mln zł, a jej zakończenie zaplanowano w 2027 r.

Dofinansowanie z programu w wysokości ponad 43 mln zł otrzymała wcześniej spółka PGE Dystrybucja na realizację projektu „Budowa trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna, w celu stabilizacji pracy sieci”.

„Program priorytetowy Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci – program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych zakłada wsparcie działań, które poprawią parametry jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej m.in. przez jej dostosowanie do wymagań związanych z dynamicznym rozwojem źródeł OZE oraz punktów ładowania pojazdów. Budżet całego programu wynosi 1 mld zł” – czytamy dalej.

Finansowanie programu Zeroemisyjny system energetyczny pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Jest to instrument finansowy zasilony środkami ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS, przypomniał Fundusz.

„Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny. Szacuje się, że do Polski z Funduszu Modernizacyjnego w latach 2021-30 może trafić ok. 60 mld zł. Pieniądze z FM wspierają modernizację systemu energetycznego, poprawę efektywności energetycznej i zeroemisyjny transport w Polsce i 12 innych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni NFOŚiGW” – podsumowano w informacji.

Źródło: ISBnews