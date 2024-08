Podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 60 tys. zł nie wejdzie do budżetu 2025 r. , zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.

„Jesteśmy w trakcie przygotowywania budżetu na 2025 r. i wiemy, że to nie będzie w tym budżecie jeszcze możliwe. O 2026 r. nie będę się wypowiadał. Zostałem zobowiązany przez premiera, żeby przedstawić plan wejścia tego projektu w życie i go przedstawię. Koszt tego rozwiązania zmieniać się będzie w zależności od roku, w którym będziemy je wprowadzać” – powiedział Domański w rozmowie z Nesweek w odpowiedzi na pytanie „kiedy dana propozycja wejdzie w życie i jakim jest kosztem dla budżetu? Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł?”.

W połowie maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że rząd analizuje możliwość podwojenia kwoty wolnej od podatku, przy czym koszt jej podwyższenia do 60 tys. zł to 52,5 mld zł dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego (JST), które partycypują w tych wpływach.

W marcu premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd wróci do projektu podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł w przyszłym roku, zaś projekt ten wejdzie w życie na pewno wcześniej niż przed końcem obecnej kadencji.

Źródło: ISBnews