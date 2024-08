Zespół RKKVC dołączy do grona inwestorów w rundzie finansowania B1 dla szwajcarskiej firmy Wingtra AG, która otrzyma łącznie ponad 100 mln zł w rundzie B, podał fundusz RKKVC. W rundzie inwestycyjnej uczestniczyły m.in. family Office SymbiaVC oraz fundusze: Spectrum Moonshot Fund,Cadence Growth Capital, Spring Mountain Capital, Helvetic Trust, EquityPitcher Ventures oraz Diamond Stream Partners, podano.

Wingtra AG rozwija swoją działalność w sektorze komercyjnych dronów do szczegółowego mapowania terenu i specjalizuje się w budowie dronów pionowego startu i lądowania. Z rozwiązań spółki korzystają wiodące amerykańskie firmy i instytucje takie jak NASA, CEMEX, Rio Tinto ale również sektor obronny, np. U.S. Air Force, podano.

„Nasza inwestycja w szwajcarską spółkę Wingtra to nie tylko kwestia dostarczenia niezbędnego kapitału. Jako RKKVC, mamy doskonałe warunki i możliwości, aby nie tylko przyspieszyć rozwój Wingtra w sektorze komercyjnym, ale też rozwinąć działalność w nowych sektorach, w tym obronnym. Opracowaliśmy odpowiednią strategię współpracy, która obejmuje wykorzystanie naszej szerokiej sieci kontaktów oraz zapewnienie wsparcia na wielu poziomach, co z pewnością przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy. Nasza wizja współpracy wykracza poza tradycyjne ramy inwestowania – zależy nam na długoterminowym partnerstwie, które umożliwi Wingtra nie tylko rozwój technologiczny, ale także skuteczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynkowych i globalnych wyzwań” – powiedział założyciel RKKVC Mateusz Bodio, cytowany w komunikacie.

„Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym, w połączeniu z solidnym wsparciem strategicznych partnerów z regionu CEE, stanowi fundament, na którym opieramy nasze zaangażowanie w rozwój Wingtra. Widzimy ogromny potencjał w ich innowacyjnych rozwiązaniach, które doskonale odpowiadają na rosnące potrzeby zarówno sektora obronnego, jak i infrastrukturalnego. Dzięki naszemu zrozumieniu specyfiki tych branż, jesteśmy przekonani, że Wingtra ma szansę nie tylko umocnić swoją pozycję jako lidera w obszarze komercyjnych dronów, ale także eksplorować nowe rynki i wdrażać technologie, które zrewolucjonizują sposób, w jaki realizowane są złożone projekty inżynieryjne i obronne na całym świecie” – dodał przewodniczący komitetu inwestycyjnego RKKVC Aleksander Kłak.

Spółka Wingtra została założona w 2016 roku jako spin-off z Laboratorium Systemów Autonomicznych ETH w Zurychu. Jej flagowy produkt, WingtraOne, to dron VTOL, który dostarcza dane lotnicze o jakości geodezyjnej z niezwykłą wydajnością, a dzięki możliwości przejścia od pionowego startu do lotu poziomego, WingtraOne zapewnia duży zasięg i szybkie gromadzenie danych, co jest kluczowe dla wielu branż sektora komercyjnego, jak i obronnego. Jednym z największych atutów rozwiązań spółki Wingtra jest kompleksowe podejście do technologii, które obejmuje autonomicznego drona, integrację osprzętu do zbierania danych, efektywne przetwarzanie danych oraz dostarczenie intuicyjnego oprogramowanie do ich obsługi.

RKKVC składa się z polskiego zespołu inwestycyjnego, specjalizującego się w inwestowaniu w technologie deeptech, w tym związane z rozszerzoną rzeczywistością, computer vision i uczeniem maszynowym, jak również w spółki software działające w modelu B2B SaaS. Zespół inwestuje w spółki działające na największych rynkach tj. USA, Wielka Brytania i region DACH.

