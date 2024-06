Polsko-chińskie memorandum w sprawie planu pracy w zakresie wyznaczania stref i regionalizacji w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków zakłada, że jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nie wyłączy z eksportu całego polskiego rynku drobiarskiego i stanowi otwarcie drogi do masowej sprzedaży polskiego drobiu w Chinach, poinformował ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch.

Wobecności prezydenta Andrzeja Dudy i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga podpisano w Pekinie kilka porozumień gospodarczych, w tym porozumienie w sprawie eksportu polskiego drobiu. Zakłada ono, że jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nie wyłączy z eksportu całego polskiego rynku drobiarskiego.

„Polska będzie czwartym państwem świata, wobec którego Chiny zastosują regionalizację HPAI. To otwarcie drogi do masowej sprzedaży polskiego drobiu i do wielkich zarobków dla naszego sektora drobiowego. To efekt prowadzonych do ostatnich chwil negocjacji i wspólnych działań Ambasady i jej radczyni rolnej Magdaleny Czechońskiej, @ BPM_KPRP i @MRiRW_GOV_PL @czerniak_jacek oraz bardzo dobrej woli strony chińskiej” – napisał Kumoch na Twitterze.

„Do końca roku mamy zawrzeć szczegółowe porozumienie” – dodał.

Prezydent Andrzej Duda przebywa w Chinach z oficjalną wizytą w dniach 22-26 czerwca.

Źródło: ISBnews