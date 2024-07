Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, której celem jest zniwelowanie skutków upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności, wydanych na czas określony, lub gdy upływ ten następował między 5 sierpnia 2023r. a 30 września 2024r., wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

„Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji niwelującej negatywne skutki upływu, z dniem 30 września 2024 r., terminów ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności […]. Ustawą tą wprowadzone zostały rozwiązania, na mocy których orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, […], albo których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne” – czytamy w komunikacie.

Zawarte w ustawie rozwiązania umożliwiają zachowanie statusu osoby niepełnosprawnej przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia, a tym samym zabezpieczają te osoby przed utratą otrzymywanych świadczeń i uprawnień przysługujących na podstawie dotychczasowego orzeczenia, podano także.

Zgodnie z ustawą, osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony będzie mogła wystąpić do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z wnioskiem o wydanie kolejnego orzeczenia nie wcześniej niż na 2 miesiące przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia (dotychczas mogła to zrobić nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia). W przypadku osób poniżej 16 roku życia, które będą ubiegały się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, będzie można złożyć wniosek o wydanie tego orzeczenia do 3 miesięcy przed upływem terminu ważności.

Dodany został również przepis dotyczący składania wniosków o wydanie kolejnej decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. W przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnej decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, dotychczasowa decyzja o poziomie potrzeby wsparcia będzie zachowywała ważność do czasu, gdy nowa decyzja stanie się ostateczna jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność.

Ponadto do ustawy wprowadzony został przepis, na podstawie którego wydłużony został do dnia 31 marca 2025 r. termin ważności kart parkingowych, których termin ważności upływa do dnia 30 września 2024 r.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: ISBnews