Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi wprowadzając szereg rozwiązań mających na celu pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi, która spowodowała ogromne straty w mieniu prywatnym i publicznym” – czytamy w komunikacie.

Ustawa wprowadza możliwości przyznania wsparcia finansowego w postaci zasiłku losowego, zasiłku opiekuńczego, dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jak i świadczenia interwencyjnego.

” Ustawa wprowadza także szereg udogodnień pracowniczych dla pracowników zamieszkałych na terenie obszaru wskazanego w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy nowelizowanej w okresie wskazanym w tych przepisach m.in.:

– pracownikowi będącemu poszkodowanym będzie przysługiwać zwolnienie od pracy, w wymiarze do 20 dni, w celu usuwania skutków powodzi w odniesieniu bezpośrednio do swojego mienia lub mienia osoby spokrewnionej lub niespokrewnionej pozostającej z nim w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującej i gospodarującej,

– pracodawca, w razie uzasadnionych okoliczności, będzie mógł wydłużyć okres, za który wypłacana będzie odpowiednia część minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, tj. gdy występuje faktyczna niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią,

– tzw. liczba dni urlopu 'na żądanie’ zostanie powiększona o 4 dni w stosunku do liczby dni przewidzianej w Kodeksie pracy,

– pracownik otrzyma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym odpowiadającym jedynie części dobowego wymiaru czasu pracy pracownika. Urlop udzielany w tym trybie nie będzie mógł jednak przekroczyć wymiaru 5 dni,

– pracownik otrzyma prawo do złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy,

– pracownik nie będzie mógł być zatrudniony w godzinach nadliczbowych, jak i delegowany poza stałe miejsce pracy bez jego zgody wyrażonej w postaci papierowej lub elektronicznej,

– zawieszone zostaną obowiązki w zakresie wykonywania badań okresowych,

– będzie można przeprowadzić szkolenia wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Należy podkreślić, że ustawa wprowadza wyjątki w tym zakresie,

– zawieszone zostaną terminy na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę oraz wydłużony zostanie okres przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy” – czytamy dalej.

Ustawa dokonuje rozszerzenia katalogu podmiotów, które mogą ubiegać się o odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia, tj. umożliwia przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych także na odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia placówek służących rehabilitacji społecznej lub zawodowej.

„Ustawa wprowadza także możliwość przyznania wsparcia finansowego poszkodowanego będącego kredytobiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, którego dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny, których dotyczy kredyt mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o wsparciu kredytobiorców, zostały uszkodzone lub zniszczone na skutek powodzi, oraz który utracił, chociażby czasowo, możliwość korzystania z tego domu lub jego części lub tego lokalu (wsparcie przez okres 12 miesięcy) albo który całkowicie utracił źródło dochodu w wyniku powodzi oraz był zatrudniony lub prowadził działalność gospodarczą na obszarze gminy lub miejscowości wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 (wsparcie przez okres 3 miesięcy)” – napisano też w informacji.

Nowelizacja zawiera szereg instrumentów mających zapewnić wsparcie finansowe gminom, społecznym inicjatywom mieszkaniowy oraz spółkom gminnym na odbudowę i remonty budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnych lub społecznych zasobów mieszkaniowych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku powodzi.

„Dodawany art. 28a nowelizowanej ustawy wprowadza nowe rozwiązania pomocowe na potrzeby remontów budynków dotkniętych skutkami powodzi. Przepis ten przewiduje udzielanie premii remontowej na przedsięwzięcia remontowe, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w przypadku budynków i lokali dotkniętych skutkami powodzi” – wskazano także.

Kolejnym instrumentem, w który została wyposażona gmina dotknięta skutkami powodzi jest przyznanie takiej gminie, w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi, prawa pierwokupu lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarze tej gminy. Ustawa umożliwi także gminom zawieranie na czas oznaczony umów najmu mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

„W ustawie przewidziano również zwolnienie od podatku dochodowego osób poszkodowanych w wyniku powodzi. Zmiany te polegają m.in. na zwolnieniu od podatku dochodowego dochodów kredytobiorców z tytułu wparcia finansowego, które polega na spłacie przez Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązań kredytobiorcy poszkodowanego przez powódź z tytułu kredytu mieszkaniowego przez okres 12 miesięcy” – czytamy w komunikacie.

Ustawa zawiera szereg szczególnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzącym działalność pożytku publicznego, których realizacja została zagrożona ze względu na występującą powódź i związane z nią następstwa.

„Ustawa przewiduje także pomoc publiczną dla przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji ekonomicznej posiadającym siedziby na terenach objętych powodzią. Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d, art. 32 i art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. może być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej, posiadających siedziby na terenach objętych powodzią, jako pomoc publiczna, mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi” – czytamy dalej.

„Ustawa zawiera także instrumenty wsparcia rolników, którzy zostali poszkodowani przez powódź. Przewiduje się, że jeżeli zalaniu na skutek powodzi uległo co najmniej 30 % powierzchni gospodarstwa rolnego w okresie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy, przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej lub prawa do innych świadczeń lub form wsparcia przyznawanych na podstawie dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, lub w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie wlicza się do dochodu z gospodarstwa rolnego powierzchni gospodarstwa rolnego, która uległa zalaniu na skutek powodzi” – napisano także.

Z uwagi na szczególną sytuację osób fizycznych dotkniętych skutkami powodzi przyjęto rozwiązanie, że osobom tym będzie udzielana pomoc na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

