Projekt ustawy o polityce integracyjnej na rynku pracy powinien być gotowy w ciągu kilku najbliższych miesięcy, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

„Potrzebujemy oczywiście rąk do pracy, ale to co jest niezwykle ważne – nad tym pracujemy i tego pilnujemy – by w przygotowywanych przez nas legislacjach zatrudnianie cudzoziemców w Polsce nie zagrażało warunkom pracy polskich pracowników i prawa pracownicze były przestrzegane w odniesieniu do każdego pracownika bez względu na narodowość” – powiedziała Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z radiową Jedynką.

Zapytana, kiedy projekt o polityce integracyjnej będzie gotowy, minister odpowiedziała: „Myślę, że w najbliższym czasie on już będzie dopinany, gotowy i kierowany do dalszych prac rządowych. Trwają jeszcze ostatnie szlify, ale w ciągu najbliższych miesięcy powinien użyć światło dzienne”.

„Rolę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej widzimy przede wszystkim w kreowaniu tego fundamentalnego komponentu polityki migracyjnej jakim jest polityka integracyjna w sensie społecznym. Integracyjna w sensie zatrudnienia i rynku pracy” – dodała Dziemianowicz-Bąk.

Źródło: ISBnews