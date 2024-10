Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi 5,75%, a stopa depozytowa 5,25%. RPP po raz ostatni zmieniła warunki monetarne w październiku 2023 roku.

Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami rynku, który nie spodziewał się zmian w polityce monetarnej. Utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie jest zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego, który sygnalizował brak zmian do końca roku, a być może nawet do przyszłego roku.

„Inflacja, która w 2023 roku i na początku 2024 roku stopniowo spadała, od marca ponownie wzrasta, we wrześniu osiągnęła poziom 4,9% r/r. Spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji do poziomu około 6% na początku przyszłego roku. Czynnikami wspierającymi ten scenariusz są m.in. odmrożenie cen energii oraz ewentualne wzrosty cen surowców energetycznych, szczególnie w związku z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Warto jednak podkreślić, że aktualnie ceny paliw czy gazu na rynku są relatywnie niskie – co pełni istotną rolę w ograniczeniu presji inflacyjnej. W związku z tym nie widać obecnie przestrzeni do obniżek stóp procentowych. Jednocześnie rynek spekuluje, że potencjalne decyzje w tej sprawie mogą zapaść w przyszłym roku, w zależności od dalszego rozwoju inflacji oraz nowych projekcji, które poznamy w listopadzie.” – skomentowali decyzję RPP analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

