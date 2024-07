Najnowsza projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyklucza szybkie obniżki stóp procentowych, a pierwsze cięcia stóp nastąpią w III kw. 2025 r., ocenia Credit Agricole Bank Polska.

„Naszym zdaniem, zarówno treść komunikatu po posiedzeniu RPP, jak i wyniki lipcowej projekcji inflacji NBP stanowią silne wsparcie dla naszego scenariusza stabilizacji stóp procentowych w najbliższych kwartałach. Pierwszej obniżki stóp oczekujemy w III kw. 2025 r. Uważamy, że w najbliższych miesiącach kluczowa dla wydźwięku komunikatów po posiedzeniach RPP i tonacji wypowiedzi członków RPP będzie skala wzrostu inflacji w lipcu (prognozujemy jej zwiększenie do 4,4% r/r wobec 2,6% w czerwcu, głównie na skutek wyższych cen prądu i gazu) oraz odpowiedź na pytanie, kiedy i przy jakim poziomie inflacja osiągnie maksimum lokalne. ” – czytamy w raporcie „Makropuls” banku.

Bank szacuje, że inflacja konsumencka CPI przekroczy 5% r/r we wrześniu br., a maksimum lokalne dla dynamiki cen zostanie osiągnięte w marcu 2025 r. na poziomie 5,6%.

„Taka ścieżka prognozowanej inflacji będzie sprzyjać wzrostowi oczekiwań inflacyjnych, co będzie dla RPP ważnym argumentem na rzecz utrzymywania stabilnych stóp procentowych mimo spodziewanego w 2026 r. powrotu inflacji do celu NBP” – czytamy dalej.

Bank ocenił, że „treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady i wyniki lipcowej projekcji NBP są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji”.

Projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) zakłada, że wzrost PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,3-3,7% w 2024 r. (wobec 2,7-4,3% w projekcji z marca br.), 2,8-4,8% w 2025 r. (wobec 3,2-5,3%) oraz 1,9-4,3% w 2026 r. (wobec 2-4,5%).

Inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1-4,3% w 2024 r. (wobec 2,8-4,3% w projekcji z marca br.), 3,9-6,6% w 2025 r. (wobec 2,2-5%) oraz 1,3-4,1% w 2026 r. (wobec 1,5-4,3%).

RPP utrzymała dziś stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku 2023 r. obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

Źródło: ISBnews