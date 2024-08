W Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) trwają prace nad implementacją systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS2 do prawodawstwa krajowego oraz rozwiązań, związanych ze specyfikacją surowców, podał resort. Termin transpozycji przepisów dotyczących ETS2 upłynął 30 czerwca 2024 r. W lipcu br. Komisja Europejska wezwała Polskę do wdrożenia dyrektywy 2023/959 oraz przedstawienia wyjaśnień.

„Aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad implementacją systemu ETS2 do prawodawstwa krajowego oraz opracowaniem szczegółowych rozwiązań związanych z różną specyfiką surowców” – napisał wiceminister Krzysztof Bolesta w odpowiedzi na interpelację.

„Konieczne będzie rozdzielenie systemowe pod względem rodzaju paliwa na odrębne części: paliwa gazowe, ciekłe oraz stałe, a także określenie jakie dokładnie podmioty będą objęte obowiązkami związanymi z systemem, takimi jak: uzyskanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, otwarcie rachunku posiadania w rejestrze Unii, monitorowanie emisji, raportowanie wielkości emisji, zakup uprawnień w liczbie umożliwiającej dokonanie rozliczenia wielkości emisji w rejestrze Unii czy rozliczanie wielkości emisji” – podał także.

Nowelizacja dyrektywy rozszerzyła zakres działania funkcjonowania systemu EU ETS, ustanawiając m.in. równoległy system handlu uprawnieniami do emisji, który ma objąć emisję ze spalania paliw w sektorze transportu drogowego, sektorze budynków oraz w tzw. sektorach dodatkowych poza systemem EU ETS, w których wykorzystuje się paliwa kopalne do celów wytwarzania energii (np. elektrociepłownie poniżej 20 MW). W praktyce nowy system opłatami obejmie paliwa używane w transporcie drogowym i ogrzewaniu budynków (wszystkie budynki publiczne i prywatne – mieszkalne, usługowe, handlowe i przemysłowe poniżej dotychczasowego progu włączenia do EU ETS).

Przedłużające się prace nad implementacją są spowodowane skomplikowanym charakterem wprowadzanych zmian oraz szeregiem kompleksowych regulacji dotykających wielu sektorów. Dotychczas 26 z 27 państw członkowskich nie zgłosiły pełnej transpozycji do prawa krajowego przepisów dyrektywy 2023/959 dotyczących ETS2.

Jak podał wiceminister, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w rozmowach z innymi państwami członkowskimi i Komisją Europejską podnosi temat kosztów społecznych ETS2 i konieczności modyfikacji systemu.

„Według roboczych analiz, przeprowadzonych przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych / Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wzrost kosztów paliw, przy maksymalnej zakładanej cenie uprawnienia 45 EUR na emisję 1 t CO2, szacować się będzie następująco:

• węgiel kamienny – ok. 450 zł/t.

• benzyny i ropy naftowej – o ok. 50 gr/litr,

• gaz ziemny – o 40 gr/m3,

• LPG o 30 gr/litr” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Wskazał, że dodatkowe informacje dotyczące przyjętej metodologii dostępne są w raporcie VIIEW 2050 Exploring synergies between the EU ETS and other EU climate policy measures – carbon removal, hydrogen, and sectoral transport policy.

Źródło: ISBnews