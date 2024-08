Mirbud podtrzymuje chęć rozwoju w segmencie robót kolejowych i najpóźniej do końca tego roku podejmie decyzję o akwizycji podmiotu z tego rynku, poinformował członek zarządu Paweł Korzeniowski.

„Do końca III kwartału, najpóźniej do końca roku będziemy podejmować takie decyzje […] co do możliwej akwizycji podmiotu i co do kierunku rozwoju. Niezależnie od tej akwizycji, my cały czas rozwijamy organicznie segment kolejowy. […] Będziemy uczestniczyć w przetargach, już w niektórych uczestniczyliśmy, będziemy składać oferty, korzystając z referencji podwykonawczych. Tematy mamy przenegocjowane [wewnętrznie], natomiast musimy podjąć decyzje kierunkowe, myślę, że potrwa to kilka miesięcy” – powiedział Korzeniowski podczas konferencji prasowej.

Z jego słów wynika, że mała liczba obecnie ogłaszanych przetargów na budowę i modernizację linii kolejowych w Polsce nie zniechęca spółki do tego segmentu, a wręcz przeciwnie, jest to Mirbudowi „na rękę”. Będzie bowiem miał więcej czasu na przygotowanie się do realizacji projektów, do momentu gdy przetargów pojawi się więcej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3 322 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews