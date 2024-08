W przyjętym dziś projekcie ustawy budżetowej na rok przyszły rząd zaplanował deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 5,5% PKB w 2025 r., poinformował minister finansów Andrzej Domański.

„Oczekujemy, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w 2025 roku 5,5%, natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych sięgnie 59,8%. Ten wysoki deficyt jest, oczywiście, warunkowany w dużej mierze działaniami, które, które podjęliśmy w poprzednich miesiącach, ale również przesunięciem i spłatą obligacji – długu zaciągniętego przez naszych poprzedników, długu z tytułu funduszu COVID-19 oraz długu zaciągniętego przez PFR. Ten dług był zaciągnięty w roku 2020 i w przyszłym roku należy go spłacić” – powiedział Domański podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Przyjęty w kwietniu przez Radę Ministrów „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027” (WPFP) przewiduje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 5,1% PKB w 2024 r. i będzie spadać do 4,4% w 2025 r. oraz do 3,8% PKB w 2026 i do 3,3% PKB w 2027 r.

Źródło: ISBnews