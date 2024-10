Dekpol sprzedał 138 lokali w III kw. br. wobec 161 rok wcześniej, natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym za ostatni kwartał to 28 (wobec 148 lokali rozpoznanych w III kwartale 2023 roku), podała spółka. Dekpol zaktualizował cele w segmencie deweloperskim na ok. 550 sprzedanych lokali (poprzednio 650 lokali) oraz na ok. 250 mln zł przychodów ze sprzedaży (poprzednio 400 mln zł) w 2024 r.

W okresie 9 miesięcy 2024 roku Dekpol Deweloper sprzedał 374 lokale wobec 359 lokali przed rokiem. Na koniec września 2024 roku oferta Dekpol Deweloper obejmowała 1 006 lokali.

„Po bardzo gorącym okresie na rynku nieruchomości w ubr. i na początku 2024, w III kw. br. widoczna była kontynuacja trendów obserwowanych już w poprzednim kwartale. Mieliśmy zatem do czynienia z pewnym schłodzeniem koniunktury – zarówno w segmencie popularnym, jak i premium. Klienci wstrzymywali się z decyzjami zakupowymi, czekając na informacje dot. kierunków polityki mieszkaniowej i założeń programu wsparcia dla osób posiadających zdolność kredytową oraz analizowali sytuację makroekonomiczną pod kątem możliwego kształtowania się poziomu stóp procentowych w kolejnych miesiącach, jak i możliwego kształtowania się cen transakcyjnych nieruchomości” – powiedział prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak, cytowany w komunikacie.

„Pomimo swego rodzaju niepewności, jaka zagościła na rynku, Dekpol Deweloper osiągnął w okresie 9 miesięcy br. wyższą kontraktację niż w analogicznym okresie ubr. i utrzymuje stabilną, silną pozycję rynkową. Niemniej, analizując odpowiedzialnie to, co widzimy na rynku, zadecydowaliśmy o urealnieniu naszych celów operacyjnych na 2024 rok. Publikując je na początku br. spodziewaliśmy się wyższej kontraktacji – szczególnie zaś większej aktywności zakupowej w okresie wakacyjnym. Dodatkowo oczekiwaliśmy nieco innej struktury sprzedaży, w której wyższy udział miałyby projekty już oddane do użytkowania lub te, które niebawem uzyskają taki status, co umożliwiłoby rozpoznanie ich w wynikach finansowych Grupy już w bieżącym roku” – dodał.

Zgodnie ze zaktualizowanymi celami Dekpol zakłada, że segment deweloperski osiągnie w br. ok. 250 mln zł przychodów, na które będzie składało się rozpoznanie w wyniku finansowym sprzedaży ok. 240 lokali oraz przychody z realizacji inwestycji we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej. Aktualny cel sprzedażowy (na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) Dekpol Deweloper to 550 lokali, podano także.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2023 r. miała 1 568,83 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews