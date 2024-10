Grupa Profbud ogłosiła dziś wyjątkową inwestycję – Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich, której udziałowcem, a także partnerem merytorycznym jest Robert Lewandowski. To właśnie tu swoje mieszkania otrzymają tegoroczne zdobywczynie złotego i srebrnych medali igrzysk w Paryżu – Aleksandra Mirosław, Julia Szeremeta, Klaudia Zwolińska, Daria Pikulik, a także przyszli Mistrzowie igrzysk olimpijskich.

– Miasto jest spełnieniem mojego wieloletniego marzenia o stworzeniu miejsca, gdzie sport i edukacja są integralną częścią życia mieszkańców. Jest to także odpowiedź na deficyt czasu, aby móc ten cenny zasób poświęcić na to, co ważne – rodzinę, samorealizację. Dzieci i młodzież będą mogły kształtować tam swoje talenty i pasje – w bezpiecznej przestrzeni, która rozwinie je fizycznie i mentalnie. To miejsce będzie wspierać ich samodzielność, a także uczyć odpowiedzialności. Niezwykle ważnym aspektem są tu wartości olimpijskie – przyjaźń, szacunek i doskonalenie się – podkreśla Paweł Malinowski, Prezes Zarządu Grupa Profbud.

W inwestycji znajdzie się mnóstwo odniesień do „olimpizmu”. Miasto podzielono na cztery kwartały, z których trzy dzielnice będą nazwane od miast igrzysk olimpijskich, a czwarty stanie się centrum sportu. Pierwszą dzielnicę, „Paryż”, Profbud zadedykował tegorocznym medalistkom i ich dyscyplinom: Aleksandrze Mirosław, Klaudii Zwolińskiej, Julii Szeremecie i Darii Pikulik. Symbolem idei samego miejsca oraz wyrazem uznania dla mistrzów będzie „mila olimpijska” – droga w kształcie wstęgi, łącząca cztery części inwestycji. Na niemal dwukilometrowej trasie stanowiącej edukacyjną ścieżkę, opowiadającej historię olimpijskich sukcesów polskich sportowców, znajdą się ścieżki biegowe oraz liczne obiekty sportowe. Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich zaoferuje m.in. dostęp do profesjonalnej infrastruktury – pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej, kortów tenisowych i do padla.

Swojego entuzjazmu dla wizji Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich nie kryje także Robert Lewandowski, który jest m.in. udziałowcem inwestycji.

– Gdy rok temu podjąłem decyzję o udziale w tym projekcie, wiedziałem, że Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich to coś wyjątkowego. Cieszę się, że mogę być jego częścią, bo promuje sport i zdrowy styl życia, ale również ma głęboki wymiar społeczny – mówi Robert Lewandowski. – Moja rola nie kończy się na partnerstwie biznesowym, ale obejmuje aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu sportowej części inwestycji, szczególnie piłkarskiej – zaznacza. – Jako młody chłopak, by realizować swoją pasję, musiałem poświęcać wiele godzin na dojazdy, co nie zawsze było łatwe. Dlatego wiem, jak ważne jest stworzenie miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty blisko domu, w bezpiecznych warunkach. Wierzę, że wspólnie zbudujemy przestrzeń, w której każdy będzie miał możliwość realizacji sportowych pasji i marzeń. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi stworzymy warunki rozwoju dla przyszłych sportowców, którzy przyniosą nam wszystkim dumę i zapewnią niezapomniane emocje – podsumowuje.

W projekcie architektury, autorstwa pracowni Mąka Sojka Architekci odniesień do sportowców, a także igrzysk olimpijskich w Paryżu, Mediolanie i Los Angeles będzie w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich wiele. Pierwsza dzielnica – „Paryż”, poświęcona tegorocznym olimpijkom, będzie subtelnie nawiązywać do francuskich Champs-Élysées, z budynkami po obu stronach linearnego parku, pełniącego funkcję głównej przestrzeni publicznej. Wzdłuż dzielnicy przebiegnie także jeden z najważniejszych w całej inwestycji pomników poświęconych polskim olimpijczykom – Aleja Polskich Mistrzów Olimpijskich, honorująca ich niezwykłe dokonania odbitymi w mosiądzu dłońmi. Partnerem części tej dzielnicy jest SM WOLA. W dzielnicy „Mediolan” natomiast, oprócz architektury nawiązującej do tego włoskiego miasta, pojawi się więcej elementów związanych ze sportami zimowymi, jak na przykład trasa lodowa łącząca plac centralny z parkiem. Z kolei „Los Angeles” to miejska przestrzeń, wypełniona m.in. charakterystycznym street artem i letnimi dyscyplinami.

Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy Ursynów, przy ulicy Puławskiej, w gminie Lesznowola, w odległości ok. 2 km od Lasu Kabackiego. Innowacyjnym rozwiązaniem, jakie pojawi się w projekcie, będą autonomiczne busy, kursujące między inwestycją a stacją PKP Warszawa Jeziorki, którą od centrum Warszawy dzielić będzie kilkanaście minut jazdy.

To jednak nie wszystko. W ramach zaangażowania w rozwój lokalnej społeczności, Profbud przedstawił gminie Lesznowola propozycję partycypacji w kluczowych projektach infrastrukturalnych. Oferta obejmuje m.in. wsparcie finansowe przy rozbudowie szkoły gminnej, budowę drogi łączącej węzeł „Zamienie” z ul. Puławską, rozbudowę infrastruktury technicznej oraz budowę parku. Propozycje te sięgają kwoty 140 mln złotych oraz mają na celu stworzenie nowoczesnej i zrównoważonej przestrzeni, przy jednoczesnym podniesieniu standardów lokalnej infrastruktury.

– Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich zapewni otwarty dostęp do rozbudowanej, profesjonalnej strefy sportowej nie tylko nowym mieszkańcom, ale wszystkim, którzy z tej strefy zechcą skorzystać – zapewnia Prezes Zarządu Grupy Profbud. – Ma charakter miasta przyjaznego, zachęcającego do integracji i wspólnego spędzania czasu – w dużej mierze, choć nie tylko – przy aktywnościach sportowych. Oprócz boisk i kortów, planujemy także wiele miejsc użyteczności publicznej – żłobki, przedszkola, dom kultury wraz z miejscami aktywności dla młodzieży, placówki medyczne, place zabaw i wiele innych – wylicza Paweł Malinowski. – Jestem przekonany, że inwestycja stanie się ogromną wartością nie tylko dla jej mieszkańców, ale też całej okolicznej społeczności – podsumowuje.

Ogłoszenie Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich odbyło się dziś w immersyjnej przestrzeni Art Box Fabryki Norblina, gdzie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, a także innych, znakomitych polskich sportowców, a wśród nich m.in.: Bartosza Zmarzlika, Otylii Jędrzejczak, Pawła Nastuli czy Tomasza Majewskiego. W trakcie wydarzenia, oprócz zaprezentowania idei Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich, ważnym punktem było symboliczne wręczenie kluczy dla tegorocznych medalistek: Aleksandry Mirosław, Klaudii Zwolińskiej, Julii Szeremety i Darii Pikulik.

Na koniec medalistki olimpijskie z Paryża, Robert Lewandowski, Paweł Malinowski, Maciej Sęktas i Radosław Sojka, dokonali odsłonięcia imponujących rozmiarów makiety Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich, przedstawiającej m.in. zabudowę mieszkaniową, obiekty sportowe, edukacyjne oraz symboliczną „milę olimpijską”. Na co dzień będzie można ją oglądać w warszawskiej siedzibie firmy Profbud, przy ul. Obozowej 57.

Grupa Profbud to firma deweloperska z polskim kapitałem, która powstała w 2010 roku. W ciągu 14 lat swojej działalności spółka zrealizowała wysokiej jakości projekty w atrakcyjnych lokalizacjach. Spółka w 2023 roku rozpoczęła realizacje własnej farmy wiatrowej, a w 2024 roku została sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Firma przynależy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

