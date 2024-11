Ubezpieczenie domu lub mieszkania posiada połowa Polaków; gwałtownych zjawisk pogodowych, które niszczą lub uszkadzają nieruchomości, właściciele domów obawiają się bardziej niż mieszkańcy wielorodzinnych budynków w miastach, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU).

„Zmiany klimatyczne przyczyniają się do tego, że gwałtowne zjawiska pogodowe są coraz częstsze i coraz bardziej ekstremalne. Rośnie ryzyko wystąpienia znaczących zniszczeń wywołanych przez m.in. silny wiatr, grad, nawalny deszcz czy uderzenia piorunów. Około 90% osób posiadających dom obawia się wskazanych zdarzeń. Jednocześnie tylko połowa ich właścicieli chce mieć te ryzyka uwzględnione w zakresie ubezpieczenia swojej nieruchomości. Natomiast mieszkańcy budynków wielorodzinnych chętniej zabezpieczyliby się od ryzyka zalania, kradzieży oraz awarii domowych. Obydwie grupy badanych najbardziej obawiają się pożaru” – czytamy w komunikacie.

„Realizowane na nasze zlecenie badanie potwierdza, że największe obawy wśród klientów budzą zdarzenia, które potencjalnie mogą wygenerować największe koszty. Jednocześnie częstym zjawiskiem jest brak świadomości prawdziwych potrzeb oraz wszystkich ryzyk związanych z nieruchomością i innymi elementami majątku, co przekłada się na brak ubezpieczenia lub niewłaściwie dobrany jego zakres. Zdajemy sobie sprawę z tego, że z naturą nie da się wygrać, ale można zremisować i właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie inicjatywy zwiększającej świadomość dotyczącą ubezpieczeń majątkowych” – powiedziała dyrektor zarządzająca ds. marketingu i zaangażowań społecznych w Grupie PZU Marta Strzyżewska, cytowany w komunikacie.

PZU rusza z kampanią, której celem jest uświadamianie Polaków, że wszystko może się zdarzyć i warto zabezpieczyć się przed skutkami wystąpienia nieprzewidzianych szkód dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu majątku, obejmującego m.in. nieruchomości i pojazdy. Firma zwraca uwagę, że zabezpieczając swój majątek, w polisie powinny zostać uwzględnione różne ryzyka, w tym gwałtowne zjawiska pogodowe, które powodują znaczne zniszczenia. Istotne jest też uwzględnienie w polisie odpowiedniej sumy ubezpieczenia.

„W procesie zakupu ubezpieczenia niezwykle ważne jest oszacowanie realnej wartości swojego domu lub mieszkania oraz znajdującego się w nim wyposażenia tak, aby w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia można było przywrócić dom czy mieszkanie do poprzedniego stanu. Szacując wartość majątku, warto wziąć pod uwagę wszystko, co ważne. Nie tylko mury, instalacje czy elewację, ale również tzw. ruchomości domowe, takie jak meble, elektronikę, a nawet zawartość garderoby czy sprzęt sportowy. Tylko takie podejście pozwoli na określenie odpowiedniej sumy ubezpieczenia, dzięki czemu wypłacone z polisy pieniądze pozwolą przywrócić nasz dom i mieszkanie do stanu sprzed zdarzenia” – wskazał rzecznik klienta PZU Piotr Ożarek.

„Wzrost świadomości ubezpieczeniowej w Polsce jest kluczowy, zwłaszcza że z badania zrealizowanego na zlecenie PZU wynika, że tylko 50% Polaków ubezpieczyło swój dom lub mieszkanie” – podsumowano w materiale.

Kampania wizerunkowa ubezpieczeń majątkowych PZU wystartowała 5 listopada i potrwa do 8 grudnia. W jej trakcie realizowane będą szerokie działania w kanale digital (obejmujące m.in. emisję spotów 30- i 15-sekundowych).

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews