To jedna z najbardziej nagradzanych inwestycji w Trójmieście. Apartamenty Atrium Oliva w Gdańsku mają na swoim koncie wyróżnienia w Polsce i za granicą. Tym razem zostały docenione w czasie 14 edycji konkursu PLGBC Green Building Awards – gali uhonorowania twórców zrównoważonego budownictwa. Kilkunastoosobowe jury ekspertów przyznało nagrodę główną gdańskiej inwestycji w kategorii Zrównoważona zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Wyróżnienie odebrał Marcin Kepke, kierownik ds. realizacji inwestycji spółki deweloperskiej ALLCON.

Zrównoważone budownictwo docenione

PLGBC Green Building Summit jest organizowane co roku przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego budownictwa na rynku polskim i światowym oraz wspieranie jego rozwoju w naszym kraju. Interdyscyplinarne jury szczegółowo ocenia projekty pod względem m.in. rozwiązań ekologicznych, architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i innowacje. W kategorii Zrównoważona zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zwyciężyły zrealizowane przez ALLCON apartamenty Atrium Oliva w Gdańsku. To inwestycja, która powstała w Oliwie – jednej z najpiękniejszych dzielnic Gdańska, w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

– Wypełnianie założeń zrównoważonego budownictwa jest jednym z głównych kierunków podejmowanych działań ALLCONu – mówi Marta Drozd-Piekarska, dyrektorka marketingu i sprzedaży spółki deweloperskiej ALLCON. – Przy realizacji Atrium Oliva postawiliśmy na trzy główne cele: dopasowanie inwestycji do jej unikalnego otoczenia, troskę o naturę oraz koncentrację na człowieku i jego potrzebach. Dzięki temu powstało miejsce łączące wzajemne korzyści między naturą, architekturą i mieszkańcami. Atrium Oliva to wyróżniający się na rynku projekt, w którym nie brakuje innowacyjnych rozwiązań, zarówno pod kątem ekologii, jak i dbałości o szeroko pojęty well-being mieszkańców. Dziękujemy jury PLGBC Green Building Awards za docenienie naszej wielomiesięcznej pracy i wspieranie wartościowych projektów, wyznaczających nowy standard.

Nowy wymiar projektowania

Architekci z Roark Studio w nowatorski sposób podeszli do projektowania inwestycji, wykorzystując najnowszą wiedzę z dziedzin neuroarchitektury i neurourbanistyki. W ten sposób połączono sztukę projektowania z naukowymi ustaleniami dotyczącymi funkcjonowania mózgu w różnych przestrzeniach. Celem było stworzenie miejsca sprzyjającego poczuciu bezpieczeństwa, optymalnemu odpoczynkowi oraz budowaniu zdrowych relacji.

– Stosujemy zaawansowane symulacje i analizy, które pomagają nam zrozumieć, jak różne czynniki wpływają na projektowaną przestrzeń. Analizujemy oddziaływanie wiatru, komfort termiczny oraz nasłonecznienie zarówno przestrzeni pomiędzy budynkami, jak i wnętrz samych apartamentów. Dzięki temu możemy projektować osiedla, które są nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne i komfortowe dla mieszkańców – mówi Jakub Bladowski, prezes zarządu Roark Studio. – W naszych badaniach nad percepcją przestrzeni wykorzystujemy nowoczesne technologie, takie jak eye-tracking oraz EEG, które pozwalają na dokładne zrozumienie, jak ludzie odbierają i reagują na zaprojektowane przez nas otoczenie. Dzięki tym narzędziom możemy tworzyć przestrzenie, które są bardziej dopasowane do potrzeb i oczekiwań użytkowników, co w rezultacie przekłada się na lepszą jakość życia.

Inwestycja ALLCONu jest ukształtowana na wzór domu atrialnego, gdzie środek założenia stanowi zielone, obniżone patio, oddzielone od świata zewnętrznego. Wyłączono z niego ruch samochodowy, zasadzono 20 tysięcy roślin i wprowadzono wodę. To miejsce spotkań i relaksu na świeżym powietrzu. Znajduje się tam również wejście do wewnętrznej strefy rekreacyjnej dla mieszkańców, przytulnie zaaranżowanej przestrzeni, gdzie można spotkać się m.in. na rozgrywki bilarda czy seans filmowy. Jest tam także przestronna strefa fitness. Po ćwiczeniach na sprzęcie sportowym TechnoGym z prestiżowej linii ARTIS, mieszkańcy mogą odpocząć w saunie parowej lub infrared, sprzyjającej regeneracji mięśni głębokich. ALLCON wprowadził dodatkowo do strefy relaksu nietypowe rozwiązanie w postaci tężni solankowej, wykorzystywanej w uzdrowiskach i hotelach SPA.

Certyfikat BREEAM i innowacje

Nagroda PLGBC Green Building nie jest pierwszym laurem dla Atrium Oliva. W ostatnich dniach apartamenty ALLCONu zdobyły ogólnopolską Budową Roku 2023. Inwestycja otrzymała również prestiżową European Property Awards 2022-2023 z dodatkowym wyróżnieniem FIVE STAR oraz międzynarodowy certyfikat BREEAM. Warto dodać, że Atrium Oliva jako jedna z zaledwie dziesięciu tego typu realizacji w naszym kraju, uzyskała wspomniany certyfikat z wysoką oceną VERY GOOD i wynikiem powyżej 60%.

– Certyfikację w ALLCONie traktujemy jako element filozofii wdrażania holistycznie rozumianych cech zrównoważonego budownictwa do projektu. Tym samym, priorytety wyznaczone w ramach certyfikacji są dla nas drogowskazem w fazie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji. BREEAM nie jest celem samym w sobie, traktujemy go jako uwierzytelnienie zrównoważonych cech projektu, dobrych praktyk na placu budowy oraz odpowiednich procedur odbiorowych przez niezależną trzecią stronę. Chcemy, żeby nasi klienci i inwestorzy mieli pewność, że składane przez nas deklaracje związane z zielonym budownictwem nie są tylko pustym sloganem. Udział w konkursie PLGBC i poddanie Atrium Oliva ocenie jury to dla nas także działanie mające na celu zweryfikowanie naszego podejścia, a docenienie przez jury jest dla nas najwyższą formą uznania i motywacją do dalszego doskonalenia – mówi Aneta Król, koordynator ds. zrównoważonego budownictwa.

W projekcie na każdym kroku można napotkać nowoczesne rozwiązania, sprzyjające m.in. zdrowiu, środowisku i energooszczędności. Są to m.in. nawiewniki okienne z filtrem antysmogowym i antyalergicznym, czujniki zalania, zintegrowany system identyfikacji z kontrolą dostępu, system automatyki domowej, panele fotowoltaiczne, system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej oraz czujniki wilgotności gleby zintegrowane z systemem podlewania. Okna w apartamentach zostały wykonane z drewna Meranti Red, sprowadzonego z Malezji. To niezwykle wytrzymały, egzotyczny gatunek, które dzięki swoim właściwościom zapewnia wnętrzom doskonałą izolację cieplną oraz podwyższoną akustykę. Certyfikat FSC potwierdza, że drewno zostało pozyskane bez naruszenia bogactw biologicznych.

– Nagroda PLGBC Green Building jest kolejnym wyróżnieniem dla inwestycji Atrium. To niezwykle motywujące dla całego zespołu, który pracował na ten sukces, przygotowując oraz realizując inwestycję. Jest to także dowód na to, że pracujemy w wykwalifikowanej i dobrze współpracującej grupie ekspertów, której celem jest najwyższa jakość produktu, także pod względem zrównoważonego budownictwa. Troska o środowisko oraz rozwój w kierunku zrównoważonego budownictwa to jedyny słuszny kierunek dla całej branży budowlanej. Tym bardziej cieszy fakt, że przyjęte przez nas rozwiązania oraz ich jakość, zostały docenione przez jury ekspertów PLGBC – podsumowuje Łukasz Śledź, dyrektor Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w spółce deweloperskiej ALLCON.

Źródło: Spółka