Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o odpadach, dotyczącą organizacji systemu segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tzw. odpady BiR), w tym uelastycznienie organizacji przez przedsiębiorców segregacji takich odpadów.

Za nowelizacją głosowało 92 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowe przepisy umożliwią przekazywanie organom administracji (m.in. gminom) dofinansowania na usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi lub środowisku.

Nowelizacja zakłada utworzenie jednolitego systemu selektywnej zbiórki odpadów BiR. Rozwiązanie ma uelastycznić podejście do segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co powinno przyczynić się do ułatwienia i zwiększenia ich segregacji.

Zmiana przepisów umożliwia przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych innemu uprawnionemu podmiotowi i wysegregowanie odpadów BiR poza miejscem ich wytworzenia.

Nowelizacja wprowadza odpowiedzialność solidarną dotyczącą niezrealizowania obowiązku wysegregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, obejmująca m.in. wytwórcę odpadów BiR i następnego posiadacza takich odpadów.

Z odpowiedzialności solidarnej wyłączone będą osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ponadto, nowe przepisy umożliwią przekazywanie właściwym organom administracji (m.in. gminom) środków finansowych z budżetu państwa, w ramach dofinansowania na usuwanie nielegalnie zdeponowanych odpadów, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi lub środowisku.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

Źródło: ISBnews