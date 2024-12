Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025, która wprowadza m.in. możliwość zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań przez Fundusz Inwestycji Kapitałowych oraz udzielenia dotacji z budżetu państwa, a także fakultatywną możliwość przekazania skarbowych papierów wartościowych (SPW) przedsiębiorstwom górniczym.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 61 senatorów, 31 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Celem ustawy okołobudżetowej jest m.in. stworzenie podstaw prawnych pozwalających na efektywne wydatkowanie środków i skuteczne realizowanie zadań publicznych. Zaproponowane regulacje są działaniami komplementarnymi i dopełniającymi, znajdującymi odzwierciedlenie oraz wymierną korelację z kwotami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

Ustawa okołobudżetowa zakłada zwiększenie wysokości wynagrodzenia średniego nauczycieli początkujących o 2,308% gwarantując tym samym wzrost wynagrodzenia średniego tych nauczycieli o 5%. Przewiduje też, że w roku 2025 dotacja przekazywana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie przeznaczona na finansowanie rekompensat składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

Zgodnie z ustawą, w roku 2025 środki pozostające na rachunku bankowym Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych według stanu na koniec roku 2024, nie będą przekazywane do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co umożliwi zabezpieczenie finansowania zadań realizowanych przez FRPA.

W celu realizacji dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych wynikających z przepisów ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, w projekcie ustawy zawarto podstawę prawną do przekazania skarbowych papierów wartościowych (SPW) o wartości do 5,4 mld zł ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego.

Wprowadzono mechanizm, który będzie umożliwiał realizację ważnych zadań publicznych przez państwowe osoby prawne przez podwyższenie funduszu lub kapitału na polecenie prezesa Rady Ministrów.

W celu szybkiego i efektywnego przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, epidemii, społeczno-gospodarczym inflacji oraz zdarzeniom bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu państwa związanym z sytuacją geopolityczną zaproponowano także wprowadzenie mechanizmu uelastyczniającego budżet.

Ustawa przewiduje regulacje umożliwiające dysponentowi Funduszu Inwestycji Kapitałowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra finansów, zawieranie w 2025 r. umów związanych z nabywaniem lub obejmowaniem akcji lub udziałów przez Skarb Państwa, skutkujących zaciągnięciem zobowiązań wieloletnich, w wysokości przekraczającej środki pieniężne z poprzednich okresów znajdujące się na rachunku tego funduszu na 31 grudnia 2024 r., o łączną kwotę do 6 mld tys. zł.

Ponadto rozszerzono katalog źródeł zasilenia Funduszu Inwestycji Kapitałowych o możliwość dokonania wypłaty z budżetu państwa do kwoty 3 mld zł. Wprowadzono też regulacje umożliwiające, jak i określające źródło nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji w spółkach przez Fundusz Reprywatyzacji.

Źródło: ISBnews