Senat wprowadził poprawki do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, które zakładają przesunięcie wprowadzenia systemu kaucyjnego w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2 na 1 stycznia 2026 roku. Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm zakładała przesunięcie tego terminu do 1 października 2025 roku.

Za nowelizacją wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 62 senatorów przeciw był jeden, a 28 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja w wersji przyjętej przez Sejm przesuwała start systemu – planowany na 1 stycznia 2025 r. – na 1 października 2025 r. Miało to to pozwolić na zakończenie przygotowań do uruchomienia systemu oraz zaplanowanie płynnego wejścia do utworzonych systemów kaucyjnych. Senat przesunął ten termin na 1 stycznia 2026 r.

Nowelizacja wprowadza zamknięty system obiegu kaucji, wyłącza z obowiązku zbieranie opakowań na napoje będące mlekiem, jogurtem lub innym pitnym produktem mlecznym. Harmonizuje oznakowanie logotypem systemu kaucyjnego oraz wprowadza obowiązek przyjmowania przez jednostki handlu detalicznego szklanych opakowań wielokrotnego użytku, jeśli jednostka sprzedaje takie napoje.

Nowelizacja zakłada, że operator odbierający opakowania ze sklepów musi zwrócić tym sklepom faktycznie wypłaconą przez nie kaucję. Dodatkowo, wprowadzono trzymiesięczny okres przejściowy dla zapasów produktów nieoznakowanych symbolem kaucji czyli do 31 grudnia 2025 r.

Nowelizacja zakłada modyfikację przepisów w celu stworzenia tzw. zamkniętego systemu obiegu kaucji, czyli wdrożenie rozwiązania polegającego na pobieraniu kaucji w całym łańcuchu dystrybucji, co przyczyni się do uszczelnienia systemu i zapewnienia możliwości monitorowania przepływów kaucji. Oznacza to, że przy zakupie napoju w opakowaniu z logotypem od klienta pobierana będzie kaucja, która zostanie doliczona do ceny napojów dopiero przy kasie. Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowania, przy czym w celu odzyskania kaucji nie będzie wymagane okazanie paragonu.

W ustawie zawarto przepisy, zgodnie z którymi termin uruchomienia systemu kaucyjnego wskazany w zezwoleniu dla operatora nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania zezwolenia. Ograniczenie czasowe i wymagany harmonogram mają na celu takie zaprojektowanie prac przez podmiot reprezentujący, aby planowane działania realizowane były w określonym tempie, a postęp prac był możliwy do weryfikacji. Ponadto ma to umożliwić weryfikację objęcia terytorium całego kraju systemem odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym, co zapewni użytkownikom końcowym powszechny i równy dostęp.

System kaucyjny dotyczy sklepów o powierzchni powyżej 200 m2. Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l. Opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu kaucyjnego.

Źródło: ISBnews