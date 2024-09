BNP Paribas Bank Polska dokonał weryfikacji szacunków wpływu tzw. wakacji kredytowych na wyniki banku, w efekcie czego w wynikach III kwartału br. ujęta zostanie aktualizacja z kwoty 203 mln zł rozpoznanej w wynikach II kwartału do poziomu ok. 103 mln zł, co oznacza pozytywny wpływ o ok. 100 mln zł na wynik odsetkowy banku w III kwartale 2024 r., podał bank.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Aktywa razem banku wyniosły 161 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews