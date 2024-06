Brand24 jest zadowolony z testów AI Asystenta i rozpoczyna integrację z SEMrush, poinformował prezes Michał Sadowski.

„Jesteśmy po prywatnej premierze naszego AI Asystenta. To jest asystent, dzięki któremu można zapytać o cokolwiek związanego z metrykami. Możemy bardzo szybko wyciągnąć wnioski, dostać rekomendacje podstawowe na temat tego, co się dzieje z marką, jak ta marka porównuje się do konkurencji, jakie wątki, dyskusje pojawiają się na jej temat, więc dynamicznie przyspieszamy interakcję z produktem i wierzymy, że za parę lat to będzie główny punkt styku z takimi produktami jak nasz” – powiedział Sadowski podczas wideokonferencji.

Poinformował, że wersja beta trafiła do wybranych klientów. Teraz spółka zbiera informacje i wprowadza optymalizacje.

„Feedback jest naprawdę bardzo dobry, więc tutaj wszystko zgodnie z planem. W kolejnych kwartałach – pewnie nikogo nie zaskoczy – że jednym z kluczowych elementów będą integracje z SEMrush, czyli wdrożenia danych, które SEMrush oferuje. Będziemy sprawdzać jak nasi klienci reagują na dane, które trafiają do nich również z SEMrush, który jest typem spółki, która ma naprawdę fenomenalne dane. To był jeden z głównych powodów, dla których wybraliśmy właśnie ten podmiot” – stwierdził prezes.

Pod koniec kwietnia spółka podała, że Larq Growth Fund 1 FIZ, UNFOLD.VC ASI, Michał Sadowski oraz Piotr Wierzejewski – jako sprzedający zawarli z Prowly.com jako kupującym oraz z SEMrush Holdings Inc. jako poręczycielem umowę sprzedaży wszystkich akcji Brand24, posiadanych przez sprzedających (1 281 999 akcji, ok. 57,58% kapitału zakładowego), za 43,04 mln zł plus earn-out. Zawarcie umowy zamknęło proces przeglądu opcji strategicznych spółki.

Sadowski dodał, że spółka przewiduje dalsze ulepszenia AI Asystenta.

„Kolejne funkcje AI, rozbudowa AI Insight’ów, garść dodatkowych funkcji, takich jak nowe widoki, analizy. Także dzieje się bardzo dużo w produkcie. Na tym się skupiamy, na wynikach, na integracjach. Jak wspomniałem, na pierwszy rzut idą integracje na danych, bo tu są potencjalnie są największe korzyści” – wskazał prezes.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews