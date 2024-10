Grupa EQUNICO (dawniej RESBUD), która zmieniła swoją nazwę 24 września 2024 r., w pierwszym półroczu bieżącego roku osiągnęła przychody z działalności operacyjnej na poziomie 56,6 mln zł, zysk z działalności operacyjnej w kwocie 4,3 mln zł oraz zysk netto 1,3 mln zł. Osiągnięte wyniki sugerują, że podejmowane przez Grupę kroki przynoszą realne rezultaty, a EQUNICO SE ma solidne podstawy do dalszego rozwoju i umacniania swojej pozycji na rynku. Transformacja dotyczy nie tylko reorganizacji struktury, ale także zmiany podejścia do klientów oraz innowacji, co może zaowocować trwałymi korzyściami w przyszłości. Kierunki tego rozwoju zostały przedstawione w opublikowanej 27 września 2024 r. „Strategii rozwoju EQUNICO SE na lata 2024-2026”.

Wybrane wyniki finansowe Grupy w pierwszym półroczu 2024 r.:

– przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody operacyjne Grupy EQUNICO osiągnęły wartość 56,6 mln zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Należy zwrócić uwagę, że wzrost ten miał miejsce na stosunkowo niskiej bazie, co było efektem przeprowadzanej restrukturyzacji oraz transformacji Grupy w pierwszej połowie ubiegłego roku. Taki kontekst podkreśla trudności, które mogły wpłynąć na wyniki finansowe w poprzednim okresie, a także wskazuje na pozytywne sygnały dotyczące poprawy sytuacji finansowej w bieżącym roku;

– zysk z działalności operacyjnej wynoszący 4,3 mln zł potwierdza znaczącą poprawę w stosunku do straty 40,7 mln zł do analogicznego okresu ubiegłego roku. Należy podkreślić, że wcześniejsza strata była głównie wynikiem odpisu związanego z umowami zawartymi przez spółkę RESBUD SE, co doprowadziło do uzyskania pakietu kontrolnego w spółce Elektrqishloqqurilish JSC;

– Grupa EQUNICO w pierwszym półroczu 2024 r. osiągnęła zysk netto na poziomie 1,3 mln zł, co jest istotną poprawą do straty netto wynoszącej 37 mln zł w tym samym okresie 2023 r. Poprawa wyników finansowych stanowi efekt wprowadzonych zmian operacyjnych, strategicznych oraz innych działań restrukturyzacyjnych, które przyczyniły się do stabilizacji i wzrostu rentowności Grupy. Na przyczyny wcześniejszych strat miały wpływ różnorodne czynniki, takie jak zmiany na rynku transakcyjnym, koszty operacyjne czy też znaczne jednorazowe obciążenia. Grupa EQUNICO zyskuje pewność dalszego rozwoju, dzięki zaznaczeniu pozytywnego trendu w wynikach finansowych.

Zarząd EQUNICO SE w minionym półroczu skoncentrował się na restrukturyzacji oraz rozwoju spółki Elektrqishloqqurilish JSC, której kontrolny pakiet udziałów został przejęty we wrześniu 2023 r. Firma ta, z siedzibą w Taszkiencie, jest jednym z wiodących wykonawców w dziedzinie budowy obiektów sieci elektroenergetycznych w Azji Środkowej. Uzbecka spółka zdobyła nowe kontrakty, dzięki wdrożonym działaniom, co przyczyniło się do poprawy jej wyników finansowych. Kontrola nad spółką Elektrqishloqqurilish JSC, uważaną za największą polską inwestycję w Uzbekistanie, otwiera przed EQUNICO SE możliwości zwiększenia przychodów Grupy w nadchodzących latach.

Ważną inwestycją, mającą wpływ na poprawę efektywności i jakości produkcji betonu, był zakup maszyn i urządzeń dla Zakładu Wyrobów Betonowych w Quvasoy.

Spółka Elektrqishloqqurilish JSC w minionym półroczu kontynuowała realizacje projektów pn. „Budowa linii napowietrznej 110 kV oraz części konstrukcyjnej stacji 110/35/10 kV »Suffa« w ramach projektu budowy elektrowni wiatrowych w turystycznorekreacyjnej strefie »Zomin«”. Projekt realizowany przez „ELEKTRQISHLOQQURILISH” to innowacyjna inwestycja, która ma na celu poprawę infrastruktury energetycznej w szczególnie trudnych warunkach górskich w Uzbekistanie. Stacja elektroenergetyczna typu zamkniętego, budowana na wysokości 2400 m n.p.m., jest częścią szerszego planu rozwoju turystyki w regionie. Zlokalizowana na płaskowyżu Suffa w Parku Narodowym Zomin, stacja ma na celu zapewnienie stabilnego zasilania dla nowego ośrodka turystycznego, który planowany jest jako międzynarodowy, całoroczny kurort. Spółka zajmowała się również projektem pn. „Budowa linii napowietrznej 500 kV HPP-20 – stacja elektroenergetyczna Koltsevaya, stacja elektroenergetyczna Koltsevaya – stacja Taszkent”.

Ponadto w omawianym okresie Elektrqishloqqurilish JSC wznowiła produkcję kompletnych wież stalowych przeznaczonych do oświetlenia obiektów przemysłowych i infrastrukturalnych oraz wykorzystywanych w sektorze telekomunikacyjnym. Podpisano również porozumienie z chińskim producentem sprzętu elektrycznego – Sieyuan Electric Co., Ltd. o nawiązaniu partnerskich relacji oraz rozwoju współpracy w zakresie dostawy urządzeń energetycznych i innych innowacyjnych produktów na terytorium Republiki Uzbekistanu.

Znaczny wzrost przychodów oraz zysków zanotowała polska spółka Uniwersim, produkująca masy mineralno-bitumiczne przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla drogownictwa. Natomiast termin realizacji projektu budowlanego na terenie Szwajcarii pn. „Przebudowa istniejącego hotelu na apartamenty wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej”, w ramach generalnego wykonawstwa przez polską spółkę Conpol, uległ wydłużeniu z przyczyn administracyjno-projektowych.

Firma, dzięki wprowadzeniu nowych strategii oraz optymalizacji procesów operacyjnych, zdołała poprawić swoją efektywność i konkurencyjność na rynku. Wyniki za pierwsze półrocze bieżącego roku wskazują, że podejmowane działania przynoszą wymierne efekty, a Grupa EQUNICO jest na dobrej drodze do dalszego rozwoju i umacniania swojej pozycji w branży.

„Jesteśmy przekonani, że są to solidne podstawy do ekspansji geograficznej naszej Grupy na nowe rynki Unii Europejskiej oraz Azji, a wprowadzane zmiany przyniosą wymierne efekty finansowe zarówno dla Grupy, jak i wszystkich akcjonariuszy„ – podkreślił Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu EQUNICO SE.

EQUNICO to grupa kapitałowa składająca się ze spółek działających w różnych branżach, zarządzanych w sposób zintegrowany i elastyczny, tak by dostosowywać swoją strategię rozwoju do zmieniających się warunków rynkowych. Charakteryzuje się szybkim reagowaniem na zmiany i umiejętnością dostosowywania się do nowych warunków oraz utrzymywania konkurencyjności, co pozwala na zapewnienie optymalnej efektywności i zyskowności Grupy.

EQUNICO prowadzi swoją działalność głównie na rynku polskim oraz uzbeckim. Zakres działalności spółek z Grupy obejmuje budowę obiektów inżynierii lądowej, wznoszenie konstrukcji żelbetowych, wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych do stosowania w warstwach konstrukcji podłoża drogowego oraz mieszanek betonowych, produkcję konstrukcji stalowych dla potrzeb sieci energetycznych, przemysłowych i cywilnych, budowę i modernizację instalacji linii energetycznych (PTL), stacji elektroenergetycznych, a także dostawy materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Spółka EQUNICO SE notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku.

Źródło: Spółka